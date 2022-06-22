После ливня образовался оползень на горе Гедиминаса

После сильного затяжного ливня в среду утром на северо-восточной части горы Гедиминаса был зафиксирован оползень. Это поверхностные повреждения, которые не угрожают стабильности горы, работы по ликвидации оползня уже начаты. Историческая тропа, ведущая на гору, еще какое-то время будет закрыта для посетителей, однако попасть на году можно на фуникулере.

Специалисты осмотрели место оползня и сейчас разрабатывают меры по стабилизации склона. Работы были начаты немедленно в соответствии с заключенным договором. Литовский национальный музей постоянно следит за ситуацией.

Сейчас специалисты осматривают все склоны горы, оценивают их состояние после вчерашнего ливня. Ситуация во многом зависит от того, какой будет погода в ближайшее время, поэтому не исключают вероятность новых оползней.

Оползни в тех местах, где гора укреплена непривлекательны визуально, но они не сказываются на стабильности горы. Одна из причин оползней - накопившаяся в грунте вода, она не уходит в грунт, течет по склонам и насыпной слой размокает, сползает вниз.

Сейчас разрабатывают план долгосрочных работ, которые помогут избежать подобных проблем.

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