В Алитусском районе во время ливня смыло часть дороги

Во вторник в Дзукии ливень нанес немалый ущерб.

В Алитусском районе, около садоводческого товарищества Dobilаs, под напором дождя не устояла насыпь, образовалась яма.

Об этом порталу alytausgidas.lt сообщил читатель Алмантас К. и прислал видео.

В деревне Панемунинкеляй (Алитусский район) ливень смыл новую дорогу. Читательница Живиле М. сообщила alytausgidas.lt, что после этого ливня деревня оказалась полностью отрезана от города, это была единственная дорога.

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