В Литве отказываются от планов в связи с повышением акциза на дизельное топливо

С 2023 года в Литве планировали постепенное повышение акциза на дизельное топливо, однако от этого решено было отказаться, сообщает депутат Миколас Маяускас. По его словам, ситуация изменилась, поэтому комитет по бюджету и финансам не будет рассматривать этот вопрос, значит, в парламент его также не передадут.

Сейчас акциз на бензин составляет 466 евро, на дизельное топливо – 372 евро за 1000 л. Еще в 2021 г. Министерство охраны окружающей среды предложило постепенно повышать акциз на дизельное топливо с 2023 по 2025 г., чтобы сравнять его с акцизом на бензин. Предполагалось, что в 2025 г. акциз на оба вида топлива составит 500 евро за 1000 л.

Правительство одобрило это предложение и передало на рассмотрение в комитеты парламента. В парламенте этот проект тоже одобрили - поддержали 85 депутатов. Его должны были рассмотреть в Комитетах по бюджету и финансам и сельского хозяйства, а парламент должен был голосовать за него на весенней сессии. Однако комитеты этот вопрос не обсуждали.

Президент Литовской ассоциации компаний, торгующих нефтепродуктами, Эмилис Циценас заверил, что от планов в связи с повышением акциза.

По его подсчетам, если бы повысили акциз до 410 евро, то литр дизельного топлива подорожал бы на 3,8 цт за литр.

Циценас согласен с тем, что повышение акциза побудит людей отказаться от загрязняющих окружающую среду автомобилей, но сейчас время для этого неподходящее.

Экономист Марюс Дубниковас сказал Delfi, что Литве все же стоит соблюдать план по повышению акцизов.

"Я считаю, что этот план надо соблюдать. Надо иметь в виду, что цена увеличилась бы всего на несколько центов. При колебаниях на рынке мы бы этого особенно не ощутили", – сказал он, заметив, что выступает против снижения акцизов.

Экономист заметил, что в последнее время цена на нефть стабилизировалась.

"Разве что в мире снова что-то произойдет. Холодный сезон также приведет к некоторому подорожанию, поскольку увеличится потребление топлива, но мир умеет с этим справляться. Я думаю, цена на нефть должна устояться. Сама цена на горючее может меняться, ведь повышают минимальную зарплату, растут расходы на электричество, а это дополнительные расходы. Однако, я думаю, цены будут более-менее стабильными", – прогнозировал он.

Маяускас сказал Delfi, что акцизы повышать не будут.

"Акцизы на горючее повышать не будут. Правительство в прошлом году представило поправку с предложением повысить акцизы, однако обстоятельства изменились, Комитет по бюджету и финансам этот вопрос рассматривать не будет", – подтвердил он.

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