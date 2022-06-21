Введенный из-за войны России с Украиной режим ЧП в Литве предлагается продлить до 15 сентября

Введенное в Литве из-за войны России с Украиной чрезвычайное положение (ЧП) предлагается продлить до 15 сентября включительно.

В среду правительство рассмотрит подготовленный МВД проект постановления о введении ЧП на всей территории Литвы с 30 июня до 24 часов 15 сентября. Окончательное решение по этому вопросу должен будет принять Сейм.

ЧП было объявлено по всей Литве 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины. В настоящее время он действует до 29 июня включительно.

В проекте постановления говорится, что ЧП вводится в связи с беспрецедентной мобилизацией российских и белорусских сил, которые осуществляют военную агрессию против находящейся по соседству Украины.

В проекте также отмечается, что война России против Украины привела к гуманитарному кризису и кризису с беженцами, а также к угрозе безопасности НАТО, Европейского союза и других европейских стран и безопасности Литвы.

"Возможные гибридные атаки и разного рода провокации представляют серьезную угрозу для общества, которая не может быть устранена без соразмерного ограничения реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией и Законом о ЧП, и без конкретных экстренных мер", — говорится в проекте.

Согласно проекту, по-прежнему будет действовать запрет на ретрансляцию российских и белорусских телепрограмм в Литве, будут запрещены собрания в поддержку войны России против Украины и другие ограничения.

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