В выходные – испытания работы ЛЭП Калининградской области в изолированном режиме

В субботу Россия проведет в Калининградской области восьмичасовой тест работы системы электроснабжения в изолированном режиме, сообщил литовский оператор системы электропередачи Litgrid.

По данным Litgrid, проверка не окажет существенного влияния на электроснабжение Литвы — в это время она будет координировать деятельность с операторами в соседних странах.

"В рамках подготовки к синхронизации стран Балтии с сетями континентальной Европы как операторам балтийских сетей передачи электроэнергии, так и калининградскому оператору предстоит выполнить ряд подготовительных работ и испытаний, чтобы подготовить свои системы к будущим изменениям. После отключения стран Балтии от системы IPS/UPS электроэнергетическая система Калининграда будет работать в островном режиме", — пояснил в пресс-релизе Донатас Мателёнис, директор департамента управления системой Litgrid.

По словам Мателёниса, пока страны Балтии не отделятся от российской системы IPS/UPS и не подключатся к континентальным европейским сетям, в Калининграде могут иметь место еще и другие тесты изолированной работы.

На данный момент Калиниградская область провела три испытания изолированной работы: в 2019 году она длилась 72 часа, в 2020 и 2021 годах — по 8 часов.

Литва также планирует провести тест работы в изолированном режиме в сентябре. В течение этого времени энергосистема страны впервые будет временно отключена от синхронной зоны IPS/UPS и будет работать в островном режиме – вся электроэнергия, потребляемая в стране, должна будет поступать внутрь страны и производиться или подаваться через соединения постоянного тока.

В декабре прошлого года Litgrid и польский оператор системы передачи электроэнергии PSE провели тест, во время которого часть литовской системы впервые в истории работала синхронно с польской системой и зоной континентальной Европы.

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