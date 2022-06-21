Центробанк Литвы: ММЗ в 2023 году можно было бы повысить на 19%, но предлагает решение отложить

BNS ; Эрика Алондерите , ru.DELFI.lt

Pinigai Foto: DELFI / Julius Kalinskas

Центробанк Литвы заявляет, что минимальная месячная зарплата (MMЗ) может увеличиться в следующем году на 18,9% или на 138 евро до 868 евро, но в то же время указывает, что поддержит поиск более осторожных решений из-за высокой экономической неопределенности, например, более позднее решение по ММЗ или повышение его по частям.

Начальник Отдела макроэкономики и прогнозирования Центробанка Котрина Тамошявичене сообщила, что размер ММЗ рассчитывался по формуле, согласованной Трехсторонним советом, и от нее предлагалось не отклоняться, но она также предупредила, что увеличение ММЗ может вызвать дополнительные трудности. "Мы предлагаем опираться на формулу и в дальнейшем, мы не видим веских причин для значительного отклонения от нее. Однако мы видим, что экономическая неопределенность на данный момент высока, а баланс рисков для экономического роста отрицательный. Поэтому мы поддержали бы поиск более осторожных решений, возможно, принятие решения позже в этом году или поиск других способов защитить себя от некоторых рисков и оценить изменения в экономике, если они начнут материализоваться", — сказала Тамошявичене на заседании Трехстороннего совета во вторник. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!