Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Полиция Вильнюсского района разыскивает пропавшего без вести Владимира Антонова (1941 г.р.).

Сообщается, что мужчина вышел из дома в Вильнюсском районе, в деревне Пагиряй, в период с 21 ч. 1 июня по 16 ч. 14 июня и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, с небольшой лысиной, волосы короткие, седые, усы, ходит с трудом. На нем была серая камуфляжная рубашка с длинными рукавами.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить следователю Вилии Уогинтайте по номеру (8 5) 271 7671, 8 673 31492 или по номеру 112.

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