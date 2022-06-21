Оппозиция вернулась в зал заседаний Сейма Литвы: надеется на доброжелательность правящих

Оппозиция во вторник вернулась к работе в зале заседаний Сейма Литвы после почти двухнедельного бойкота и обещает оставаться там независимо от того, как проголосуют по их проектам антиинфляционного пакета.

"Две главные новости - правящие поняли, что без оппозиции работа Сейма невозможна, с оппозицией надо считаться. Обладая большинством надо понимать, что оппозиция тоже представляет избирателей, и этот месседж выражен, и правящие поняли. Надеюсь, что это понимание будет долгосрочным и устойчивым, и что доброжелательности по отношению к оппозиции станет больше", — заявил журналистам во вторник перед заседанием Сейма глава Демократического союза "Во имя от Литвы" Саулюс Сквернялис.

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Представители оппозиции пообещали вернуться в Сейм в понедельник, если в повестку заседаний вторника будут включены проекты по льготам налога на добавленную стоимость, повышению необлагаемого налогом минимума доходов до минимальной месячной заработной платы, по более длительному сроку выбора независимого поставщика электроэнергии и снижению акцизов на топливо. Представление этих проектов намечено на утреннее заседание вторника.

Сквернялис сказал, что ждет одобрения и обсуждения проектов в Сейме по представлении, но подтвердил, что останется на вечернем заседании вне зависимости от результатов голосования.

Андрюс Мазуронис, староста фракции Партии труда, заявил, что у фракции будет достаточно представления предложений, и надеется, что работа парламента вернется в нормальное русло.

"Если не поддержат (по представлении), то не поддержат. Лично мне и нашей фракции этого достаточно, будет достаточно, думаю, и для других фракций, но говорить за другие фракции сложно", — заявил перед заседанием журналистам Мазуронис.

Он подтвердил, что "трудовики" придут и на вечернее собрание.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен выразила надежду на то, что конфликт в Сейме разрешен.

"Вчера мы собрались в диалоговой группе, говорили о ситуации, как ее решить, и оппозиция была очень сильна в желании вынести свои вопросы на повестку дня, и не просто на повестку дня, но и именно в ее утреннюю часть, первого заседания сегодняшнего дня. Это предложение, просьба были приняты к сведению, и я думаю, что это достаточные основания для того, чтобы ситуация в Сейме окончательно урегулировалась", — заявила спикер Сейма журналистам перед заседанием.

Спикер отметила, что диалоговая группа, созданная для урегулирования конфликта, останется в Сейме, чтобы в случае разногласий их можно было обсудить до того, как начнутся демарши.

Оппозиция бойкотировала пленарные заседания Сейма, комитетов и комиссий с 8 июня, когда правители правящих созвали внеплановое заседание, чтобы завершить процедуру интерпелляции министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу. Министр остался на своем посту после этого процесса.

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