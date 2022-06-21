Парламент увеличил число призывников, курсантов, гражданского персонала в армии

Парламент Литвы одобрил увеличение в течение года у количества молодых людей, призванных на срочную военную службу, а также курсантов Военной академии и гражданских лиц в армии.

Во вторник парламент единогласно - 126 голосами «за» -принял закон об базовой структуре армии, разработанный Министерством обороны.

«Эти решения позволят гибко планировать и обеспечивать комплектование воинских частей, что необходимы с учетом растущих потребностей армии, в том числе растущей потребности в младших офицерах, а это повышает количество курсантов Военной академии», — цитируются в пресс-релизе министерства слова главы оборонного ведомства Арвидаса Анушаускаса.

Закон предусматривает, что ежегодно от 3400 до 4400 молодых людей будут призываться на постоянную обязательную военную службу. Сейчас это число составляет от 3800 до 4000 человек.

По данным Министерства обороны, нынешняя численность не соответствует потребностям армии, недостаточна и не позволяет гибко планировать и своевременно комплектовать часть за счет призывников.

Также планируется принять больше курсантов в Литовскую Военную академию имени генерала Йонаса Жемайтиса. Максимальное количество будет увеличено с нынешних 320 до 440, а минимальное - 200 курсантов.

Также повышен порог численности действующего резерва военнослужащих, ежегодно привлекаемого на учения и сборы, с 2500 до 5000. На сегодняшний день эта цифра колеблется от 1500 до 4000 человек.

Количество сотрудников Вооруженных сил Литвы, работающих по трудовым договорам, растет с 1800 до 2050 человек. В сообщении Министерства обороны отмечается, что это делается с учетом растущей потребности в гражданском персонале для оказания медицинской помощи, общественного питания, складирования, обслуживание инфраструктуры, предоставление и другие услуги.

Планируется, что в 2023 году в Шяуляй, в Вильнюсском и Шилальском районах будет построено три военных городка, и только для содержания инфраструктуры этих воинских частей потребуется около 150 дополнительных сотрудников, работающих по трудовым договорам.



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