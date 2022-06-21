Премьер Литвы: никакой блокады Калининграда нет

Литва не интерпретирует санкции Европейского Союза (ЕС) и не занимается блокадой Калининградской области, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Никакой блокады Калининграда не происходит, просто с минувших выходных введены санкции в отношении части товаров, входящих в так называемый санкционный пакет, в частности стали и черных металлов, а железнодорожные клиенты или участники договоров информированы о введении этих санкции, о том, что они не могут переваливаться и перевозиться", — заявила Шимоните журналистам в Сейме во вторник.

"Все прочие товары, которые либо несанкционные, либо еще не санкционные, а также пассажирский транзит, на который есть специальное соглашение между Евросоюзом, Россией и Литвой, перевозятся", — добавила она.

По ее словам, о доброй воле Литвы свидетельствует не расторгнутый договор о пассажирских перевозках в ситуации, когда Россия не могла заплатить за него из-за международных санкций, примененных к банкам страны.

"В этот период были ситуации, когда, скажем, из-за определенных ограничений, примененных к банкам, Россия не могла оплатить перевозку пассажиров, что формально было бы поводом для расторжения договора, но перевозки продолжались, мы продолжали следовать контракту, были найдены финансовые институты, через которые можно было рассчитаться и погасить задолженность", — сказала премьер-министр.

Москва заявила в понедельник, что транзитные ограничения нарушают международные договоренности, и потребовала от Литвы отменить запрет на транзит некоторых товаров по железной дороге в Калининградскую область, а Вильнюс заявил, что не вводил односторонних ограничений и отметил, что этот запрет предусмотрен санкциями ЕС.

Шимоните с иронией оценивает обвинения России в нарушении международных соглашений, поскольку эта страна сама нарушила большинство соглашений.

"Российская риторика мне кажется не новой. Иронично слышать риторику о нарушениях международных соглашений от государства, которое, я даже не знаю, какое из международных соглашений не нарушило", - сказала Шимоните.

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