Спецэфир Delfi: запрет русского мира в Украине, реакция на угрозы Кремля в Литве Как работает Горячая линия для украинских беженцев

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Обвинения, выдвигаемые Кремлем в адрес Литвы, в том, что она в одностороннем порядке блокирует железнодорожный транзит между основной частью РФ и Калининградской областью, являются "чистой пропагандой", заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.