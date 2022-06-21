На прошлой неделе сообщалось, что Вильнюсский муниципалитет выдал Литовскому семейному союзу разрешение на митинг у здания парламента с участием не более 3000 человек. Об этом сказала представитель муниципалитета Айрида Дагене.
Инициаторы акции отметили, что лозунг запланированного протеста – "Стоп бульдозеру правящих!" Инициаторы отмечают, что будут протестовать против предложенных правящими законов, которые, по их мнению, вносят разлад в общество. На странице Литовского семейного союза в фейсбуке отмечено, что во время акции протеста к собравшимся могут присоединиться и оппозиционные депутаты. Они с прошлой недели выдвинули похожие лозунги и критикуют правящих, бойкотируют заседания в парламенте.
Похоже, что 21 июня оппозиция все же вернется в общий зал заседаний.
В прошлом году на акцию протеста в мае Семейный марш собрал 10 000 человек. В этом году энтузиазма стало меньше. В середине мая этого года сторонники этой организации отметили День семьи на частной территории - в усадьбе сельского туризма. За минувший год эта организация провела ряд протестов против принимаемых властями решений и политики правящих.
Во вторник утром на митинг собралось немного людей. Одна женщина с бубном пошутила, что такая плохая погода - спецзаказ мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса.
Участники акции не хотели общаться с журналистами Delfi, заявив, что СМИ необъективны.
Говорить с журналистами отказался и лидер Литовского семейного союза Раймундас Гринявичюс, сказав, что комментарии будут только после мероприятия.
"Мне нечего вам сказать, – заметила другая активистка союза Аделина Сабаляускайте, а на вопрос о причине, сказала. – Потому что на вашем микрофоне написано Delfi. Потому что вы необъективны, вы не передаете новости, а формируете мнение".
Одна участница протеста на вопрос, против чего именно протестуют, сказала, что легче сказать, против чего не протестуют.
Участник митинга Шарунас заявил, что пришел сюда, потому что в Литве попирают Конституцию, не соблюдают ее.
"Сейчас нам только Бог может помочь, – сказал он, а на вопрос, чем попрали Констируцию, ответил: – Каждый закон, который ломает мораль - антиконституционный".
Один из таких законов, по его мнению - закон о гражданском союзе, который сегодня рассмотрит парламент.
"Этим законом будут пользоваться гомосексуалисты, а это патология", – сказал Шарунас.
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