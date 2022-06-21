Около здания парламента начался недельный митинг Литовского союза семей

Во вторник на поляне около здания парламента Литвы между ул. А.Гоштаутаса и Гележинё Вилко начался недельный митинг Литовского союза семей. На фото Delfi видно, что собралось несколько десятков человек.

На прошлой неделе сообщалось, что Вильнюсский муниципалитет выдал Литовскому семейному союзу разрешение на митинг у здания парламента с участием не более 3000 человек. Об этом сказала представитель муниципалитета Айрида Дагене.

Инициаторы акции отметили, что лозунг запланированного протеста – "Стоп бульдозеру правящих!" Инициаторы отмечают, что будут протестовать против предложенных правящими законов, которые, по их мнению, вносят разлад в общество. На странице Литовского семейного союза в фейсбуке отмечено, что во время акции протеста к собравшимся могут присоединиться и оппозиционные депутаты. Они с прошлой недели выдвинули похожие лозунги и критикуют правящих, бойкотируют заседания в парламенте.

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Похоже, что 21 июня оппозиция все же вернется в общий зал заседаний.

В прошлом году на акцию протеста в мае Семейный марш собрал 10 000 человек. В этом году энтузиазма стало меньше. В середине мая этого года сторонники этой организации отметили День семьи на частной территории - в усадьбе сельского туризма. За минувший год эта организация провела ряд протестов против принимаемых властями решений и политики правящих.

Во вторник утром на митинг собралось немного людей. Одна женщина с бубном пошутила, что такая плохая погода - спецзаказ мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса.

Участники акции не хотели общаться с журналистами Delfi, заявив, что СМИ необъективны.

Говорить с журналистами отказался и лидер Литовского семейного союза Раймундас Гринявичюс, сказав, что комментарии будут только после мероприятия.

"Мне нечего вам сказать, – заметила другая активистка союза Аделина Сабаляускайте, а на вопрос о причине, сказала. – Потому что на вашем микрофоне написано Delfi. Потому что вы необъективны, вы не передаете новости, а формируете мнение".

Одна участница протеста на вопрос, против чего именно протестуют, сказала, что легче сказать, против чего не протестуют.

Участник митинга Шарунас заявил, что пришел сюда, потому что в Литве попирают Конституцию, не соблюдают ее.

"Сейчас нам только Бог может помочь, – сказал он, а на вопрос, чем попрали Констируцию, ответил: – Каждый закон, который ломает мораль - антиконституционный".

Один из таких законов, по его мнению - закон о гражданском союзе, который сегодня рассмотрит парламент.

"Этим законом будут пользоваться гомосексуалисты, а это патология", – сказал Шарунас.

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