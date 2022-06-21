Украинский бизнес в Литве может претендовать на 2 млн евро субсидий

Украинские предприниматели, решившие начать работу в Литве после начала войны, уже могут претендовать на получение субсидий на создание рабочих мест и открытие бизнеса. На эти цели литовское правительство выделило до 2 млн евро, сообщило Министерство экономики и инноваций.

В рамках этой меры на открытие бизнеса в Литве предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тыс. евро, за создание одного нового рабочего места – субсидия в 5 тыс. евро.

"Новая мера будет стимулировать украинские компании и предпринимателей развивать свою деятельность в Литве и создавать новые рабочие места", - отметила в сообщении ведомства министр экономики Аушрине Армонайте.

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Право на получение субсидии имеет украинская компания, открытая в Литве не ранее 24 февраля, в которой на конец 2021 года работало не менее 20 сотрудников и средний годовой доход которой за последние три года был не меньше суммы запрашиваемой субсидии.

Запрашивающая помощь компания также обязана взять на себя обязательство создать в Литве не менее 10 рабочих мест до 1 ноября.

При этом, право на получение субсидии имеют компании, акционеры и члены их правления которых не входят в список лиц, в отношении которых распространяются какие-либо санкции со стороны Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Литвы, США или других стран.

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