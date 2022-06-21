Посол Литвы при ЕС: важно опровергнуть дезинформацию о "калининградской блокаде"

Литве важно опровергнуть дезинформацию России о "калининградской блокаде" и не поддаваться стремлению вызвать панику, считает посол Литвы при Европейском союзе (ЕС) Арнольдас Пранцкявичюс.

"Важно не выяснения с Россией, а именно опровержение российского дезинформационного нарратива о том, что Литва якобы осуществляет блокаду Калининграда", — заявил во вторник литовской теле-радиовещательной компании LRT Пранцкявичюс.

Он напомнил заверения руководителя по вопросам внешней политики ЕС Жозепа Борреля, сказанные в понедельник, о том, что сухопутный транзит между Калининградом и Россией не был приостановлен, что пассажирские и перевозки товаров, не попавших под санкции, продолжаются и что "Литва не ввела никаких односторонних индивидуальных ограничений, а просто применила санкции ЕС, в частности, на транзит подсанкционных товаров".

Четвертый пакет санкций ЕС, вступивший в силу в минувшие выходные, предусматривает запрет на транзит продукции из стали и черных металлов между Россией и Калининградской областью через территории блока. ЕС ввел санкции против России из-за ее вторжения в Украину.

Посол также призвал не поддаваться давлению России, которая угрожает "принять меры для защиты своих национальных интересов".

"Не следует поддаваться навязанному Россией нарративу и не впадать в панику или какую-то словесную войну — нужно оставаться спокойными и сплоченными, очень важен единый голос Евросоюза", — сказал Пранцкявичюс.

"Вчера я проинформировал о ситуации послов всех 27 стран, в том числе Еврокомиссию, переговоры идут на высшем уровне, действительно, Литва не одинока в этой ситуации", - подчеркнул дипломат.

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