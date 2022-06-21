Глава дипломатии ЕС: обвинения РФ против Литвы — чистая пропаганда

Обвинения, выдвигаемые Кремлем в адрес Литвы, в том, что она в одностороннем порядке блокирует железнодорожный транзит между основной частью РФ и Калининградской областью, являются "чистой пропагандой", заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Литва не принимала никаких односторонних национальных ограничений", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, 20 июня.

Боррель подчеркнул, что санкции Евросоюза распространяются на определенные российские товары и "обеспечение транзита этих товаров через территорию Европейского Союза", пишет DW.

Литва действует в консультации с Еврокомиссией, сказал он, добавив, впрочем, что ЕС проверит руководящие принципы, предоставленные Вильнюсу, на предмет их "полного соответствия".

20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, ей "заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область".

В понедельник Министерство иностранных дел (МИД) Литвы направило временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю ноту, разъясняющую применение мер Европейского союза (ЕС) в отношении продукции из стали и черных металлов, следующей транзитом между Калининградской областью и остальной частью России.

В понедельник Министерство иностранных дел (МИД) Литвы направило временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю ноту, разъясняющую применение мер Европейского союза (ЕС) в отношении продукции из стали и черных металлов, следующей транзитом между Калининградской областью и остальной частью Росси

Компания грузоперевозок Литовских железных дорог LTG Cargo уже проинформировала железные дороги Калининградской области о том, что из-за западных санкций запрещает транзит многих грузов по железной дороге, заявил в субботу губернатор региона Антон Алиханов. По его словам, ограничения коснутся 40-50% товаров, которые импортируются в другие регионы России и экспортируются из них транзитом через Литву, а в числе товаров, на которые они распространяются, входят строительные материалы, цемент и изделия из металла.

МИД Литвы сообщает, что в 4-м пакете санкций ЕС, принятом 15 марта 2022 года, 17 июня окончательно вступили в силу ограничительные меры Евросоюза в отношении импорта в ЕС и транзита через территорию ЕС российской стали и других изделий из черных металлов.

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