Профессор предупреждает: происходящее с Калининградом близко к формальному поводу для начала войны

Профессор университета им. Витаутаса Великого Гинтаутас Мажейкис сказал, что ответ России на ограничение перевозки некоторых товаров Литвой может быть рациональным или иррациональным. Профессор считает, что наиболее вероятен второй.

"Что касается частичной блокады калининградской области и возможного ответа России. То, что сейчас происходит, близко casus belli – формальному поводу для начала войны", – писал он 20 июня, заметив, что ответ России может быть рациональным или иррациональным.

"Рациональный: Россия может оказать максимальное экономическое, юридическое давление на Литву, начать экономическую, энергетическую по мере возможностей блокаду, угрожать войной, но не начать ее, а пуститься в спешные переговоры. В таком случае решение будет простым: вы прекращаете блокаду Одессы, мы – Калининграда. Урегулировать вопрос можно в течение недели", – пишет профессор.

Иррациональный ответ, по его словам, вероятнее – отзыв признания независимости Литвы, договоров о Клайпеде и Вильнюсе.

"Российская Дума эти предложения уже зарегистрировала. Россия - скорее, иррациональная страна, чем рациональная и реакция России на Украину в 2004-2022 г, и начатая война это доказывают", – подчеркнул профессор.

По словам Мажейкиса, отзыв независимости Литвы означает, что могут отозвать действие всех соглашений: о границах, обмене информацией, договоры России и ЕС о Литве. А если попытаются "вернуть" Клайпеду, начнется война.

"Тогда зачем захватывать Клайпеду и превращать ее в Мариуполь Nr. 2, если можно захватить всю Литву? Могут заявить, что Россия заберет Сувалкский коридор. Это была бы война с вовлечением Беларуси. Во всех случаях, если Россия будет действовать иррационально, вскоре начнется вона между НАТО и Россией. Будут пытаться подзадорить пятую колонну, любые беспорядки, начнут информационную атаку, кибератаки, проведут военные "учения" в Беларуси и Калининградской области, осуществят массу провокаций, Россия будет агитировать своих слуг-"граждан" денацифицировать Литву и так отвлекать внимание россиян от неудач в Украине. А что мы? Может, если начнется война, сразу же с Польшей, займем Калининградскую область или пригрозим, что это сделаем? В любом случае надо оказывать давление на НАТО и ЕС, чтобы нас защищали. Литва не должна быть одна, только в составе союзов", – писал ученый.

Россия в понедельник потребовала, чтобы Литва отменила запрет на провоз в Калининградскую область некоторых грузов. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это беспрецедентным "нарушением всего".

Запрет на транзит продукции из стали и черных металлов между основной территорией Россией и Калининградской областью РФ через Литву - это не решение Литвы, а санкции Евросоюза в отношении России, заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.

В понедельник Министерство иностранных дел (МИД) Литвы направило временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю ноту, разъясняющую применение мер Европейского союза (ЕС) в отношении продукции из стали и черных металлов, следующей транзитом между Калининградской областью и остальной частью России.

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