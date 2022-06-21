Скончалась предприниматель Ирена Марозене

Скончалась предприниматель, владелица вильнюсского ресторана Amatininkų užeiga Ирена Марозене. Об этом в социальной сети сообщила ее дочь.

Марозене было 63 года.

"Я никогда не думала, что придется писать такой пост, ушла наша мама Ирена Марозене. Она всегда была душой вечеринок, поэтому прощание состоится только в тесном кругу, мы поднимем бокалы, как этого хотела мама. Все, кто хотел бы проститься, просто придите, когда сможете в Amatininkų užeiga, поднимите бокал и вспомните о ней, ей бы это понравилось", – писала ее дочь.

О причине смерти не сообщается.

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