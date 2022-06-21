Марозене было 63 года.
"Я никогда не думала, что придется писать такой пост, ушла наша мама Ирена Марозене. Она всегда была душой вечеринок, поэтому прощание состоится только в тесном кругу, мы поднимем бокалы, как этого хотела мама. Все, кто хотел бы проститься, просто придите, когда сможете в Amatininkų užeiga, поднимите бокал и вспомните о ней, ей бы это понравилось", – писала ее дочь.
О причине смерти не сообщается.
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