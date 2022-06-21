Прогноз синоптиков: есть не только плохая, но и хорошая новость

Несмотря на то, что синоптики прогнозируют дожди, у них есть и хорошая новость, которая понравится тем, кто планирует отдых.

"У нас есть две новости: плохая – южный циклон, дожди на юге и востоке страны. Хорошая – во второй половине недели погода будет теплой и солнечной", – сообщают синоптики meteo.lt.

Во вторник днем будет облачно. На востоке и на юге сильный дождь. Воздух прогреется до 13–18 градусов тепла.

В ночь на среду дожди, особенно сильные на востоке страны. Ночью будет 9–14 градусов тепла. Днем вероятность дождя невелика. Воздух прогреется до 19–23 градусов тепла.

В четверг ночью без осадков, днем небольшие дожди ожидаются на западе страны. Ночью будет 8–13, днем 20–25, у моря 17–19 градусов тепла.

В пятницу без осадков. Ночью 9–14, днем 22–27 градусов тепла.

В субботу без осадков. Ночью будет 12–17, днем 25–29 градусов тепла.

В последующие дни, по нынешним прогнозам, погода будет солнечной и теплой.

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