Что сейчас может сделать взбешенный "блокадой" Калининграда Кремль: Литва стала мишенью

Шок и воинственные заявления о "развязанных руках" для решения проблемы "любыми мерами". Такие заявления появились в России, после того, как Литва ограничила транзит в Калининградскую область, после вступления в силу соответствующих санкций Евросоюза. Даже если россияне знали, что их ждет с середины июня, сейчас все равно вся их злоба направлена на Вильнюс, а не на Брюссель.

После того как Брюссель запретил экспорт роскоши из ЕС в Россию, были предприняты другие меры, "ударившие по российской элите".

Новый пакет санкций был утвержден 15 марта - ввели ограничения на ввоз российской стали и других черных металлов, исключение действовало до 17 июня на продукцию, о поставках которой уже были составлены договоры.

ЕС, как и Литва, а также сама Россия, могли готовиться к этой дате. Было известно, какие товары нельзя будет перевозить в Россию по территории ЕС. Литва оказалась в деликатном положении: она - единственная страна ЕС, через которую проходит транзит в Калининградскую область.

Сейчас ясно, кто и как готовился, компания "Литовских железных дорог" LTG Cargo формально информировала калининградских железнодорожных служащих о том, что транзит многих товаров по железной дороге будет запрещен. ЕС принял санкции и все. А Россия стала разыгрывать спектакли: якобы это было неожиданным решением, Литва нагло предприняла односторонние и незаконные действия, объявила фактическую блокаду.

Badas Kaliningrade pagal Komsomolskaja pravda Foto: Komsomolskaja pravda

В информационном пространстве России в последнее время началась настоящая истерика, а призывы "принять ответные и конкретные меры против Литвы" кажутся воинственными и угрожающими. Однако что на самом деле может предпринять Москва?

Паника в одном из магазинов стройматериалов в Калининграде показывает реальную и в то же время, наигранную реакцию Кремля. Россияне штурмуют магазин, раскупают все, что могут - это признак растерянности, силы кремлевской цензуры и дезинформации, якобы запрет ЕС "появился неожиданно".

Напомним, что с 10 июля такой же запрет коснется цемента, алкоголя и других продуктов, а с 10 августа – угля и другого твердого ископаемого топлива, с 5 декабря – российской нефти.

Но заявления самих кремлевских деятелей таковы, будто они слышат об этом в первый раз и ничего не знали о введенных в марте санкциях.

Возмущение появилось мгновенно, началась цепная реакция. Сначала настоящую истерику продемонстрировал председатель временной Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов. Он потребовал, чтобы ЕС заставил Литву упразднить ограничения на калининградский транзит и отметил, что в противном случае у России "будут развязаны руки", она "будет решать проблему самостоятельно".

Rusijos pajėgų pratybos Kaliningrade Foto: Itar-Tass / Scanpix

"Если ЕС незамедлительно не исправит наглую выходу Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами", – написал Климов в телеграм-канале.

Он также заявил, что "Вильнюс "выбил стул", на котором сам сидел все эти годы в качестве страны-члена ЕС. А Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходу Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы".

Климов заявил, что, по его мнению, НАТО руками одного из своих членов фактически объявил блокаду российского региона.

Marinetraffic ir rusų laivų sekimas Foto: marinetraffic.com nuotr.

По его мнению, начало блокады «можно оценить как прямую агрессию в отношении России, буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите».

Представитель Кремля Дмитрий Песков был осторожнее и признал, что запрет на транзит - беспрецедентное "нарушение всего", но причина этого - санкции ЕС. Правда и он назвал это "элементом блокады".

Блокада в международном праве может интерпретироваться как военное действие. Кроме того, для россиян это имеет эмоциональную нагрузку, связанную с историческими параллелями, например, блокада Ленинграда в 1941-1944 гг.

На самом деле, Россия еще до войны готовилась к блокаде Калининграда.

Перед началом войны в Украине в Калининград пришел танкер с газом. В прошлом году, когда Эстония объявила о приобретении у Израиля новых противокорабельных ракет, в России стали говорить о возможной блокаде Калининграда и даже Санкт-Петербурга. В апреле этого года член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Владимир Джабаров уже махал кулаками.

По мнению Джабарова, шло прощупывание ситуации западными странами. Однако, "если будет блокада, как они говорят, Советский Союз умеет вскрывать блокады, у нас опыт большой", сказал парламентарий.

Zapad legenda Foto: Baltarusijos gynybos ministerijos nuotr

"Если они хотят довести до того, что мы будем вынуждены вскрыть эту блокаду для спасения жизней наших людей, которые там живут, мы можем", - подчеркнул он, выразив надежду, что у Запада хватит мозгов не делать этого.

Однако и тогда и сейчас понятно, что никакой реальной блокады Калининграда нет. То, что будет ограничен ввоз некоторых товаров в калининградскую область через Литву, Кремль знал с марта этого года. Однако никто не запрещает России перевозить эти товары иными путями – по морю или по воздуху. Конечно, это дороже и не так удобно, но россияне уже привыкли летать в Калининград кругами – воздушное пространство ЕС для их самолетов закрыто, но никакой блокады в связи с этим Калининград не почувствовал.

"Наземный транзит не был заблокирован. По-прежнему ездят пассажиры, перевозят несанкционированные товары. Литва не вводила никакие дополнительные односторонне запреты. Мы не получали никаких дополнительных указаний и никакие дополнительные действия не осуществляем", – сказала BNS представитель Таможенного департамента Лина Лауринайтите-Григене.

Но российская сторона никаких аргументов не слышит и хватается за тактику угроз и запугивания – и не в отношении ЕС. Давление и угрозы обращены в адрес Литвы. Это удобная мишень, ведь именно Литва должна осуществлять эти санкции, португальцев и эстонцев, к примеру, это не касается.

Литва также является одним из наиболее ярых критиков России в публичном пространстве. Уже не первый год неспроста Литва оказывается в списке основных врагов России, а в последнее время именно Литва славится жесткими заявлениями и требованиями ввести дополнительные санкции в отношении России, еще больше помогать Украине.

После того как парламент Литвы признал Россию террористическим государством, в России началась истерика. На этом фоне появляется еще одна "новость" – Литва "ввела блокаду". Где это видано, чтобы насмехались над великой Россией?

На самом деле, требования России снять санкции могут быть объектом будущих переговоров – когда Россия уйдет из Украины, вернет ей оккупированные территории. Однако давление в адрес Литвы, в надежде на то, что это будет слабое место, слабое звено ЕС, может быть обосновано и странными принципами принятия решений в Кремле.

Стареющие российские лидеры решили начать "специальную военную операцию" в Украине в надежде на то, что сопротвление будет незначительным и через несколько дней в Киеве пройдет парад победы. Что это говорит об их планировании и представлениях о силе противников России?

"После 24 февраля действия России прогнозировать нелегко", – признал глава Центра восточно-европейских исследований Линас Кояла.

Думать о том, что может сделать Россия - из сферы спекуляций. Однако некоторые красноречивые факты имеют значение. Перед тем как начать войну в Украине, Россия неверно просчитала как свои возможности, так и реакцию Украины и Запада – не учла такую военную помощь Украине, санкции, сейчас у России нет возможности больших маневров и сил на осуществление своих угроз, например, "сломить блокаду".

Любая военная агрессия в адрес Литвы – члена НАТО И ЕС - может вызвать конфликт, к которому Россия не готова. По крайней мере это демонстрируют неудачи российских военных при столкновении с западной техникой, оружием и обученными на Западе украинцами на поле боя. Часть хорошо подготовленных военных вывели не только из Калининградской области, но и из Беларуси. Война в Украине нанесла России большой ущерб, компенсировать который в скором времени не получится.

С другой стороны, у России есть арсенал разных мер, который всегда балансирует на грани серой агрессии: много лет в Литве и других странах говорили о средствах гибридной войны, которые может применять Москва – от кибератак, энергетического шантажа до специальных кинетических операций против критической инфраструктуры недружественных, по мнению России, стран.

Уже говорят о том, что Россия могла быть виновной во взрывах складов в Чехии, Болгарии, операциях военных разведки, в ходе которых травили и убивали критиков Кремля на Западе. В сентябре 2021 года были фальсифицированы сигналы российских военных кораблей у берегов Клайпеды.

Помехи в сфере международного судоходства представляют собой своеобразную блокаду Клайпеды, а провокации, связанные с перевозками запрещенных товаров (не только) на поездах, инциденты на границе могут вызвать дополнительное напряжение в Литве, которая еле сдержала миграционный кризис. Правда, к провокациям на железной дороге Литва готовилась не раз.

Как на самом деле Литва, НАТО или ЕС реагировали бы на реальные и новые провокации Кремля, когда просто будут испытывать терпение, но ничего в реальности не смогут сделать? Пока это лишь теоретические рассуждения в ожидании того, что предпримет Москва, угрожающая "ответом".

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