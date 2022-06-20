Viciunu grupe утверждает, что нашла покупателей на бизнес в России

Одна из крупнейших литовских групп по производству продуктов питания Viciunu grupe, сообщила, что нашла потенциальных покупателей для своего бизнеса в России, а окончательно покупатель будет выбран к концу лета.

В начале апреля глава Viciunu grupe Шарунас Матийошайтис заявлял, что группа намерена покинуть российский рынок через три-четыре месяца.

В понедельник компания сообщила, что потенциальные покупатели, которых она не называет, хотели бы приобрести весь бизнес группы в России. Они (покупатели) выдвигают условие о том, что фабрика в Калининграде должна обладать работающими на полную производственную мощностью линиями, должны быть сохранены рабочие места, а поставка сырья должна быть гарантирована еще в течение нескольких месяцев после приобретения бизнеса.

"Это ускорит процесс за счет продажи интегрированной структуры, которую не нужно дробить на отдельные части. С другой стороны, все покупатели хотят, чтобы завод работал, поэтому мы вынуждены сейчас пополнять запасы сырья и обеспечивать производство. Чтобы как можно скорее завершить сделку и полностью покинуть Россию, мы решили выполнить это пожелание потенциальных покупателей", — сказал член правления Viciunai grupe Дайнюс Матийошайтис.

По его словам, условие основано на цикличности закупки необходимого для производства сырья — если бы группа не закупила требуемую продукцию сейчас, новому владельцу пришлось бы ждать несколько месяцев, прежде чем склады могли бы пополниться и производство возобновилось.

Матийошайтис ранее говорил BNS, что из-за войны России против Украины группа решила продать свой бизнес в России, но поспешный уход с этого рынка разорил бы всю группу Viciunai – кредиторы и поставщики перестали бы считать ее надежным партнером.

Продукция группы, произведенная в Калининградской области, продается в России и на других восточных рынках.

С началом российского вторжения в Украину в феврале и массовым уходом литовских и других западных предприятий из России Viciunai grupe объявила о приостановке производства на заводе в Тильзите.

После прозвучавший в адрес групп критики, он пояснил, что группа продолжит производство до тех пор, пока у него будет сырье, и продаст бизнес в течение нескольких месяцев.

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