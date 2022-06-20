Истребители НАТО 5 раз поднимались в воздух для сопровождения бортов РФ

ru.DELFI.lt

На прошлой неделе истребители НАТО пять раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов, пролетающих над Балтийским морем в международном воздушном пространстве, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.