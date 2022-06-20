В Литве установлены три случая опасного заболевания, один человек скончался

В мае в Литве зафиксированы три случая менингококковой инфекции, один больной скончался. Специалисты Национального центра общественного здравоохранения напоминают, что от этой инфекции может защитить прививка. По словам эпидемиологов, несмотря на то, что масштабы вакцинации пока невелики, после того как от менингококковой инфекции стали прививать детей, ситуация улучшилась.

Например, в 2017 г. в Литве зафиксировали 81 случай этой инфекции (54 - у детей), а в конце 2018 г. была введена вакцинация младенцев от менингококковой инфекции за государственный счет. В 2019 г. зарегистрировали всего 37 случаев, из них – 19 у детей. По словам специалистов, эта инфекция опасна для всех, но особенно для маленьких детей.

Чтобы обуздать болезнь, должны быть привиты 90% детей до 1 года, в Литве этот показатель составляет 75%. Этого недостаточно.

"Обидно, что речь идет о бессмысленных смертях, ведь их можно было бы избежать, если использовать научный прогресс. Хотелось бы, чтобы все, а особенно ответственные родители, хорошо подумали, какова цена их решения", – сказала эпидемиолог Роланда Лингене.

В мае этого года был зафиксирован первый в этом году случай смерти от менингококковой инфекции. В 2021 и 2020 г. смертей от этой болезни не было, в 2019 г. было 6 смертельных исходов, а 2018 г. - 5.

Напомним, что инфекция передается воздушно-капельным путем.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!