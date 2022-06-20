Полиция задержала нетрезвую теле- и радиоведущую за рулем автомобиля

Теле- и радиоведущую Скайву Ясявичюте ждут неприятности. Перед выходными женщина попалась нетрезвой за рулем автомобиля.

Эту информацию Delfi подтвердили надежные источники. По их данным, 39-летняя водитель попалась 17 июня, на Минском шоссе, в Вильнюсе.

По данным источников Delfi, в ее организме было 0,50 промилле (во второй раз алкотестер оказал 0,53). Это легкая степень опьянения.

Известной ведущей грозит штраф 800-1100 евро и лишение прав на 12-18 месяцев.

Delfi пытался связаться с Ясявичпюте, но тщетно.

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