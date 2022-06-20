Спецэфир Delfi: что сказал Токаев, и получит ли Украина больше оружия из Германии?

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Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев не поддержал сепаратистов Донбасса и выступил за единую и неделимую Украину. О причинах столь однозначных и прямых заявлений президента Казахстана в присутствии Путина говорим с литовским журналистом Русланасом Иржикявичюсом.