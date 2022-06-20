Центробанк предложил свой вариант налога на недвижимость, плата может составить и 1165 евро

Минфин Литвы предложил ввести всеобщий налог на недвижимость, Центробанк (ЦБ) одобряет предложение, но рекомендует считать налог от общей стоимости всего имущества, а не по стоимости отдельных объектов, кроме того, что тарифы должны быть прогрессивными и едиными для всех.

"За имущество стоимостью 60 000 евро плата должна составить 95 евро в год, а 150 000 евро - 415 евро. В результате в бюджет поступило бы 115 млн. евро", – сказал на пресс-конференции Гедиминас Шимкус.

По данным ЦБ, за имущество стоимостью 300 000 евро придется платить 1165 евро в год. Такие примеру привел ЦБ.

Представители ЦБ указали, что они одобряют предложения Минфина в связи с тем, что налог должна считать Государственная налоговая инспекция, и стоимость имущества должна пересматриваться чаще, в налоговую базу должны включать также недостроенные объекты.

Однако, по данным ЦБ, разнообразие налогов, исключения – например, выделение основного жилья и медианы стоимости жилья в муниципалитетах – могут привести к рискам эффективности. Например, есть сомнения в том, что в небольших муниципалитетах удастся собрать достаточно налогов, поскольку там больше объектов основного жилья и меньше инвестиционного имущества.

"Я бы хотел начать с нехватки социальной справедливости. Медиана устанавливается по отдельным муниципалитетам, они будут разные в разных муниципалитетах, нет единой для всей страны базы. Это значит, что за имущество той же стоимости в Вильнюсе и в другом городе, в регионе, будут платить разные цены", – сказал Шимкус.

По его словам, в Вильнюсе за жилье стоимостью 100 000 евро придется платить 42 евро, в Каунасе - больше 55 евро, а в Калварии – 90,34 евро.

"Есть и другие вопросы. Например, в Вильнюсе за жилье стоимостью 150 000 евро плата составит 84 евро, но если у человека будет все имущество оцениваться в 130 000 евро - квартира будет стоить 100 000, я дача - 30 000 евро, то при тарифе 0,3%, то налог составит 132 евро", – сказал глава ВБ Гедиминас Шимкус.

По его словам, второе, что надо исправлять - риск недосбора налогов.

"Он возникает из двух аспектов: политической конкуренции. Ведь это налог для избирателей, значит, политическая конкуренция приведет к предложению низкого тарифа, поэтому в конце получим минимум налога. В региональных муниципалитетах меньше инвестиционного имущества, больше основного, поэтому сборы там будут меньше", – сказал Шимкус.

По данным ЦБ, если тарифы будут устанавливать сами муниципалитеты, то есть риск, что тарифы будут слишком низкими (неэффективными). Значит, сбооры будут небольшими.

"Важно также совершенствовать и третий момент - у нас накален рынок недвижимости, но если тарифы будут ниже, чем сейчас, то это скажется на дальнейшем накале рынка", – сказал Шимкус.

По его словам, тарифы должны быть прогрессивными, понятными, социально справедливыми, обеспечивающими финансовую стабильность – это был бы не только существенный источник доходов для муниципалитетов, это было бы способом достижения других целей.

ЦБ предлагает широкую налоговую базу, отказ от исключений. Сам налог должны собирать централизовано и позже распределяться между муниципалитета.

"Все это приведет к тому, чтобы снизилось желание покупать коммерческое имущество в инвестиционных целях", – сказано в сообщении.

Минфин предлагает, чтобы с 2025 г. основное жилое имущество облагалось налогами так: часть, не превышающая медиану стоимости недвижимости в муниципалитете - тарифом в 0,03%; часть, не превышающая две медианы стоимости недвижимости в муниципалитете - 0,06%; часть, превышающая две медианы стоимости недвижимости в муниципалитете 0,1%.

В пояснении к проекту сказано, что в Вильнюсе такая медиана стоимости жилья равна 60 100 евро. Если взять ту же квартиру за 177 000 евро, то за первую часть налог составит 18,03 евро, за вторую – 36,06 евро, а за третью – 56,8 евро. В целом получается 110,89 евро.

В пояснении министерства есть и другие примеры. Например, за недвижимость стоимостью 211 000 евро в Вильнюсе сейчас налог составляет 305, а по новому порядку он будет 144,9 евро. В других примерах налог уже больше. Это не удивительно, ведь сейчас имущество до 150 000 евро налогами не облагается.

Например, за квартиру стоимостью 110 000 евро в Клайпеде придется платить 57,9 евро в год, а за квартиру в 52 600 евро в Вильнюсе – 15,8 евро, за жилье стоимостью 12 700 евро в Калварии – 5 евро.

Предлагается освобождать от этого налога тех, у кого налог не превышает 2 евро. Средний налог должен составить около 14 евро в год.

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