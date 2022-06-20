Еврокомиссар: чтобы помочь более слабым регионам, Вильнюсу выделили меньше средств

Еврокомиссар по вопросам смычки и реформ Элиза Феррейра, посетившая Литву на прошлой неделе, сообщила, что Еврокомиссия не выделила запрошенные правительством столичному региону почти 700 млн евро их Фондов политики смычки по причине большого разрыва между Вильнюсом и другими регионами Литвы.

«Вильнюсский регион очень близок к 130% среднего валового внутреннего продукта (ВВП) Европейского Союза. (...) И в то же время у вас есть определенные регионы, особенно в Центральной и Западной Литве, ВВП которых составляет 46 или 50% среднего показателя по ЕС. Сравнивая эти цифры друг с другом, вы увидите каковы различия», — сказала Феррейра.

«Правительство хотело, чтобы эта огромная сумма была перенесена в Вильнюсский регион. Однако (...) мы решили, что средства теперь должны быть направлены на решение проблем отстающих территорий», — добавила она.

Европейская Комиссия, утвердив средства Фонды политики смычки для Литвы до 2027 года выделила столичному региону почти 364 млн евро. Это почти в два раза меньше, чем просило правительство. Между тем, регион Центральной и Западной Литвы получит около 4,1 млрд евро из этих фондов.

По мнению комиссара, самые богатые регионы не могут заботиться только о себе самих - они должны нести ответственность за развитие всей страны.

«Имея сильный центральный регион, страны должны создать условия для того, чтобы этот регион отвечал за общее развитие страны своими инновациями и потенциалом. (…) Самым богатым районам нельзя позволять заботиться только о самих себе», — сказала Феррейра.

По ее словам, с момента вступления в Евросоюз в 2004 году Литва добилась значительного прогресса во всех областях. Однако, по ее словам, Литве необходимо сосредоточиться на таких направлениях, как «зеленая» трансформация, сокращение социальной и региональной изоляции, занятость, а также улучшить систему образования и профессионального обучения.

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