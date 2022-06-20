Министр здравоохранения предупреждает: в июле или августе может начаться рост заболеваемости коронавирусом

Жители Литвы, кажется, уже забыли о коронавирусе. Однако министр здравоохранения Арунас Дулькис призывает жителей не расслабляться. По его словам, в июле может снова увеличится заболеваемость. Будет ли введен еще один карантин, зависит от мутаций.

Управление пандемией выявило болезненные места. Президент Гитанас Науседа в годовом докладе ругал правительство за постоянные ошибки в коммуникации, а экономисты в ужасе от количества скончавшихся.

"Мы должны признать, что для активной борьбы с COVID–19, не всегда находили общий язык и средства достижения договоренности", – сказал он.

Дулькис, склонив голову, слушал упреки президента в связи с процессом вакцинации. "Было решено использовать кнут, будто он лучше пряника, а с обществом нельзя вести себя как со стадом", – сказал Науседа. Дулькис сказал, что не будет комментировать эти слова, потому что .

Однако сомнения в связи с управлением пандемией в Литве есть не только у президента, но и у экономистов.

"Вопрос – почему в Литве одни из самых худших результатов, если говорить о смертности", – сказал экономист Жигимантас Маурицас.

По данным влиятельного журнала Lancet, в Литве уровень смертности на 100 000 был в 4 раза выше, чем в Швеции.

"Надо делать какие-то выводы. (…) Видимо, у нашей системы здравоохранения на самом деле есыть какие-то вызовы", – сказал LNK Маурицас.

Показатель избыточной смертности в Литве самый высокий во всей Восточной Европе. Хуже ситуация только в Беларуси.

"Все это привело к тому, что пациенты не получали необходимой помощи. Частные медучреждения были заполнены пациентами", – указал возможные причины депутат Ремигиюс Жемайтайтис.

Дулькис сказал, что статистика смертности не на нашей стороне не только из-за коронавируса, этот показатель был одним из самых высоких в ЕС и до коронавируса.

"Доступ к услугам есть, но качество услуг недостаточно хорошее. И мы не достигли того результата. Тут есть над чем подумать", – заметил министр.

Министр считает, что еще рано представлять результаты пандемии.

Дулькис сказал LNK, что для начала ее надо победить.

"Тогда сможем делать выводы. Быстрые выводы будут неверными", – сказал министр.

Науседа надеется, что правительство не забудет уроки пандемии и не будет расслабляться слишком рано.

"У нас есть основной урок – лето не для отдыха, а для дальнейшей подготовки. Проверить надо, хватит ли тестов, действуют ли алгоритмы. Если будет расти заболеваемость, то в первую очередь обеспечить программу тестирования в школах", – сказал LNK Дулькис.

"Очень вероятно, что в июле-августе мы увидим рост заболеваемости", – сказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!