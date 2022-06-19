Мифы о Ниде: как найти дешевое жилье и поесть дешевле, чем в Вильнюсе

Если вы мечтаете об отдыхе в Ниде, но вас останавливает информация о том, что это место только для господ, то стоит пересмотреть вашу позицию. Местные предприниматели уверяют, что цены в Ниде вернулись на уровень пятилетней давности: сейчас Нида многим по карману, было бы желание.

"Спросите цены у местных или посмотрите на Booking, вы увидите, что в июне апартаменты на двоих можно снять за 30–40 евро. Цены вернулись на уровень пятилетней давности. Карантины и хаос в мире внесли неразбериху, не все иностранцы сейчас едут в Ниду, которая находится рядом с границей России. После Ивана Купалы по традиции будет больше туристов, но пока сезон еще только начинается", – признали предприниматели.

В Ниде есть места, где обед обойдется дешевле, чем в Вильнюсе или Каунасе. Например, шашлык из куриных ножек с рисом и овощами стоит всего 5,5 евро. В ресторане Kuršis огромная порция салата "Цезарь" с курятиной стоит 6 евро, картофельные блины с мясом, голубцы – 7 евро.

Если вы не едите в ресторанах, можете купить продукты в магазине и готовить дома. Магазин работает до 24 ч.

Час аренды велосипеда обойдется в 4 евро, электросамоката – 10 евро. Аренда велосипеда на день стоит – 12, а электросамоката – 30 евро.

Предприниматели говорят, что ездить на электросамокатах в Ниде не запрещено: "Дело в том, что сдавать их аренду нельзя на муниципальных пространствах, а на частной территории не запрещается. Мы все делаем легально и по закону, честно платим налоги, мы - за экологический транспорт".

"В первый день светило солнце, а я забыл дома очки. Так купил себе на улице за 9 евро. В магазине есть все, что может понадобиться: шел дождь – за несколько евро купил зонт, купил шорты, необходимые гигиенические средства. Хорошо, что не вез все из дома, все есть. Нида тем и хороша, что все здесь не напряжены, никуда не спешат, улыбаются. Можно ходить в тапках, в рваной футболке, никто не обратит внимания", - сказал 25-летний Симас из Вильнюса.

Он сказал, что приезжает сюда с друзюями каждый год и ни разу не разочаровался.

Местные предприниматели рассказали, что из-за коронавируса немцы сюда заглядывают редко, а этим летом чаще бронируют жилье и места в ресторанах для групп, группами плавают по заливу.

"Немало туристов в Ниду приезжает из Клайпеды, куда приходят круизные суда. Организуют разные экскурсии. Этим летом у нас уже есть заказы на экскурсии по заливу для немцев", – сказали София и Аурелиюс Армонавичай, владельцы судна Kuršis.

Такая экскурсия на историческом судне стоит 10 евро для человека.

"Иногда весь день просто сидим, ждем туристов, а иногда бывает по 4–5 экскурсий. Многое зависит от погоды – когда сильный ветер, экскурсий не бывает", – сказал Аурелиюс.

Он сказал, что их клиенты - иностранцы или литовцы из мира искусства или те, кто интересуется историей.

В солнечные дни на таких судах приглашают посмотреть на закат во время катания в сторону Парниджской дюны. Такие экскурсии стоят 12 евро для человека.

"Доводилось ли вам побывать на маяке в Ниде? Он уже открыт для посетителей. Подняться на него стоит 5 евро. В Ниде летом проводят много разных экскурсий. Посетите музей Томаса Манна. Здесь действуют галереи, проходят спектакли, выставки", - рассказал работник центра для туристов, sakė šio kurorto Turizmo informacijos centro darbuotojos.

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