Независимого поставщика выбрали 80,6% клиентов второго этапа либерализации

Потребители второго этапа либерализации электричества должны сделать выбор до 26 июня. По нынешним данным, договоры с независимыми поставщиками подписали 80,6%, или 597 000, потребителей.

Выбор не сделали еще 1/5 клиентов, до 150 000 человек. Такие данные 19 июня предоставила компания Energijos skirstymo operatorius (ESO).

"В последние дни, речь идет о среде, четверге, пятнице, независимого поставщика выбрали по 20 000 человек в день. В субботу подписывавших было меньше", – сказал представитель ESO Паулюс Калмантас.

Суббота была последним днем, до которого клиенты должны были выбрать поставщика, однако Минэнерго продлило срок выбора до 26 июня, включительно.

Если клиенты не сделают выбор до 26 июня, с 1 июля услуги им будет предоставлять гарантийный поставщик, плата составит на 25% больше.

По данным за 16 июня, 68,3% клеинтов второго этапа выбрали Ignitis, Perlas energija – 14%, а Elektrum Lietuva и Enefit – по 9-8%.

Представитель Ignitis Артурас Кетлерюс сказал, что у них в субботу количество обращавшихся клиентов выросло в разы.

"Поток клиентов, по сравнению с обычными выходными, вырос в разы. Например, звонило в 4 раза больше людей, чем в обычные выходные. Поток был стабильным на протяжении всей субботы. Мы не заметили, чтобы весть о продлении срока подписания договоров как-то сказалась на потоке", – сказал Кетлерюс, заметив, что все же обращавшихся было меньше, чем в пятницу.

"Скорее всего, виной тому летняя погода в выходные", – прибавил он.

"Трудовик" Витаутас Гапшис сказал, что такая отсрочка была неизбежна, потому что поставщика не выбрало много людей. Он предлагает властям уже сейчас думать, что будет после января, когда перестанет действовать скидка на электричество.

"Скорее всего, должны быть какие-то компенсации. Взглните, что творится на рынке. После того как Россия уменьшила поставки газа, снова выросли цены на газ. Когда растут цены на газ, дорожает и электричество. Цена может быть даже больше 30 центов за кВт", – сказал политик.

Оппозиция предлагает отложить выбор поставщика электричества для клиентов второго этапа - до 1 января 2024 г., а третьего этапа, которые используют меньше 1000 кВт в год - до 1 июля 2024 (сейчас срок - 18 декабря 2022).

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