Эксперты не сомневаются, что оспа обезьян вскоре может появиться в Литве

Оспа обезьян вскоре придет и в Литву. Врачи в этом не сомневаются – только вопрос времени, когда появятся первые случаи. Насколько опасна эта болезнь? Об этом в интервью на LNK рассказал доктор биомедицинских наук Марюс Стрёга.

"Сейчас в самых разных местах, не в эндемических зонах, почти в 30 разных странах зафиксировано больше 1000 случаев", – сказал LNK Стрёга.

Он сказал, что вполне реально, что оспа обезьян в скором времени появится и в Литве.

"Я думаю, что это даже неизбежно. Хотя пока нет в Литве подтвержденных случаев", – сказал ученый.

Он сказал, что заразиться оспой можно только тогда, когда у человека уже появилась сыпь.

"Из этой сыпи и появляется заразная инфекция. Нужен близкий контакт – не меньше 1,8 м и продолжительный контакт. Может передаваться и при непосредственном контакте с больным. Он может передаваться через инфицированные предметы - полотенца, халаты, постель. Можно заразиться и во время полового контакта. Но оспа и оспа обезьян передается не только во время полового контакта", – заверил Стрёга.

Он сказал, что важно следить за своим здоровьем.

"Если летом начинаются симптомы общего недомогания – температура, боль в суставах, мышцах, ломота в костях, увеличение лимфатических узлов, особенно на шее. Это длится несколько дней. Потом появляется сыпь – сначала на лице, на лбу, потом на конечностях. Позже она становится бугорками, наполняется жидкостью, бугорки лопаются, появляются рубцы, иногда они остаются. Если начинаются какие-то изменения, особенно, если перед этим была температура и общее недомогание, то человек должен немедленно обратиться к врачу, никуда больше не ходить. Ему расскажут о карантине, как не заразить других", – заметил ученый.

По его словам, не надо паниковать, поскольку по нынешним данным, не должно быть глобальной пандемии, как было с коронавирусом.

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