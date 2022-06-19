Новый порядок сводит жителей Вильнюса с ума: красиво, правильно или опасно?

Вильнюсский муниципалитет решил пересмотреть подход к скашиванию травы в городе, сейчас ее будут косить после цветения и созревания семян. Одни жители рады такому решению, другие не жалеют критики новому порядку. Одни рады естественным лугам, а другие жалуются на то, что стало больше клещей.

В передаче на Delfi советник министра охраны окружающей среды Марюс Чепулис сказал, что мы должны дорожить лугами, ведь именно они приносят большую пользу для экосистем.

"Я бы не делил на город и дикую природу. В городе есть разные зоны - парки, цветники, зоны досуга. Сегодня я был на скошенном газоне на Лукишкской площади, сейчас сижу на нескошенном лугу. В городе есть место для всего. Луга можно не косить, можно косить в щадящем режиме, я не понимаю, почему об этом говорят, ведь луга никому не мешают. Они находятся там, где никто не ходит. А зачем нужны луга? Мы и без того сильно вмешиваемся в природу, уничтожаем ее, луга - часть экосистемы, а уничтожают их больше всего.

Почему нельзя сохранить в городе немного лужаек, где будут летать пчелы, бабочки? Луга уменьшают потоки жары, лучше впитывают влагу, воду, а это важно для горожан, – появляется больше насекомых, птиц, которые съедят больше клещей", – сказал Чепулис.

Правда, жители города оценивают идею возрождения лугов в городе неоднозначно.

Одни говорят, что такие луга выглядят неопрятно, другие опасаются клещей.

Заместитель главы администрации Вильнюсского муниципалитета Дональда Мейжелите сказала, что отчасти такая практика применялась и прежде.

"Там, где не ходят люди, можно оставить траву и косить ее раз в год. Три года назад мы составили карту таких лугов, ее могут увидеть все жители. На карте есть пункт – естественные луга. Вы увидите, что их немного. Самая большая проблема в июне - было тепло, дождливо, трава стала быстро расти, а наши рабочие начали работы с магистральных дорог, везде косят по 0,5 м, по метру, около дорожек, велодорожек, где ходят люди. Может, до каких-то дворов не добрались, вот люди и решили, что сейчас вообще не будут косить траву. Нет, во дворах траву косить будут.

Что касается клещей – есть места, где владельцы собак особенно жалуются на их количество, у нас есть карта, мы отмечаем такие места. И со временем приведем их в порядок", – уверяет Мейжелите.

Член горсовета Артурас Зуокас сказал, что он выступает за скашивание травы и сказал, что сейчас некоторые территории выглядят очень неопрятно. Он заметил, что есть в городе места, которые позволяют сохранять природные луга и леса, но нескошенная трава прямо в городе выглядит неважно.

"Я бы даже не назвал такие места лугами, это просто нескошенная трава, неопрятность. Знаете, можно сказать, я берегу природу, поэтому не умываюсь или не чищу зубы, поскольку зубная паста загрязняет воду. Это можно оправдать?

Например, круговой перекресток у костела Св. Петра и Павла – это репрезентативное место, а выглядит как запущенная территория. Еще пример - у Театра оперы и балета есть цветники, но они заросли травой, выглядит странно. Кажется, что город не присматривает за собой, не чистит зубы. Нельзя путать скашивание газонов и присмотр за лугами. Есть луга, например на набережных Нерис, за исключением тех мест, которые предназначены для отдыха людей. А те места, где живут люди, я считаю, должны скашивать, мне нравится английская трава. Это эстетично, красиво. Хочешь дикой природы - поезжай в Чепкяляй или в лес", – сказал Зуокас.

Мейжелите напомнила коллеге, что такую же практику взяли на вооружение и многие другие европейские города.

Специалист Национального центра общественного здравоохранения Милда Жигутене рассказала о ситуации с клещами в Литве.

По ее словам, нужен баланс, но из-за нескошенных лугов могут появиться очаги клещевого энцефалита и других болезней.

"Я живу в Вильнюсе, люблю луга, если действительно есть такая карта - замечательно, но на самом деле сейчас город выглядит неопрятным, неправда, что в спальных районах косят траву. Она высокая - до колена и выше, но моя тема - болезни, которые переносят клещи. Хочу обратить внимание на то, что мы не говорим о том, что на лугу в кого-то вопьется клещ, но эти луга уже который год подряд создают идеальные условия для роста популяции клещей, в результате клещи появляются там, где их раньше не было.

Сами клещи из леса не приходят посмотреть на луга – их переносят животные. Клещ долго питается за счет одного животного, отваливается только тогда, когда выпивает определенное количество крови. Такой клещ на лугу будет хорошо себя чувствовать, будет размножаться, появляется очаг", – рассказала специалист.

Она опровергла утверждение будто Вильнюс безопасен и опасность переносимых клещами болезней снизилась.

"Что касается безопасности Вильнюса, сокращения числа случаев заболевания, то это не так. Конечно, цифры разные, но важно - с чем мы сравниваем. Я хочу сказать, что в 2018 г. в Вильнюсе было зарегистрировано 70 случаев клещевого энцефалита, во все остальные годы – больше 100, но, по сравнению с 2020 и 2021 г., понятно, что меньше, тогда во всей Литве почти на 1/2 сократилось количество случаев таких заболеваний", – пояснила Жигутене.

Она заметила, что могут быть колебания в статистике, но это не значит, что не будет роста.

Специалист сказала, что нынешняя ситуация необязательно сразу же скажется на заболеваемости. "Мы увидим результат через год или два, тогда можно будет говорить об изменениях", – сказала собеседница.

Жители также возмущены действующими законами, по которым за нескашивание травы на частном участке грозит штраф, а за то, что в центре города появляются "луга" никто никого не наказывает.

"Законы должны быть одинаковыми для всех", - считает Зуокас.

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