План в связи с введением платы за использование речной и озерной воды вызвал возмущение: скоро за воздух заставят платить

По данным Министерства охраны окружающей среды, нынешний порядок, не обеспечивает защиту водоемов в засуху, поскольку земледельцы используют их воду для полива полей, пишет LNK.

Пока картофель на полях поливать не надо, достаточно дождей. Но если начнется засуха, земледельцу Альгимантасу придется поливать картошку.

"В этом году мы ничего не поливали, осадков много, а так, мы используем воду из каналов и рек", – сказал он.

На поле в 300 га Альгимантас выращивает картошку, капусту, морковь, свеклу и ревень. Посчитать, сколько воды он использует для полива - сложно. Он сказал, что все зависит от погоды и площади. Похоже, в будущем придется считать, сколько воды расходуется, регистрировать данные и платить за воду.

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"Мы уже защитили подземные воды в соответствии с директивами ЕС, но поверхностные водоемы пока у нас не защищены", – сказал министр Симонас Гентвилас.

С 2024 г. министерство предлагает фиксировать всех, кто использует в сутки больше 10 куб. м воды из водоемов. До сих пор считали только воду из скважин.

Сейчас хотят уравнять порядок, чтобы люди стали меньше использовать воды из водоемов.

Министр уверяет, что пока будут только регистрировать тех, кто использует больше 10 куб. м воды в сутки, а платить придется тем, кто использует больше 100 куб. м в сутки.

По словам председателя Земледельцев Шяуляйского края Раймундаса Юкнявичюса, это повлияет на овощеводов.

"Особенно это коснется тех хозяйств, которые установили специализированные системы полива, а это овощные хозяйства. Они особенно нуждаются в воде", – сказал он.

Введенные налоги коснутся и конечного потребителя, покупателя, поскольку уже сейчас подорожали удобрения, горючее, электричество.

"Если еще и за воду придется платить, как из мультфильма про Чиполлино, где Помидор требовал плату за дождь. Думаю, скоро за чистый воздух придется платить, ведь овощи и воздух используют, скоро за все будем платить", – сказал Альгимантас.

По словам овощеводов, такие решения властей уменьшат число местных овощеводов. Уже сейчас больше половины овощей в Литву привозят из-за границы, в основном из Польши.

"Будет Литва есть заграничную продукцию. Поляки все получают, им не надо ни за что платить. Будет дешевая польская продукция, с дешевыми удобрениями", – заметил Альгимантас.

"В плане конкуренции наши фермеры потерпят поражение, уступят тем, в отношении кого власти принимают более благоприятное решение. Конкретно в сфере овощеводства более агрессивные конкуренты - поляки, а польские власти, видимо, больше любят своих фермеров", – сказал Юкнявичюс.

Министр Гентвилас сказал, что новый порядок поможет лишь лучше подсчитать убытки фермеров и эти перемены никак не скажутся на жителях.

"Суть в том, что 100 куб. м в Литве берут 1-2 компании. Они понимают, зачем это делают", – сказал министр.

Большинство жителей не считает, что водоемам что-то угрожает. Они согласны с тем, чтобы крупные хозяйства платили за воду.

"В Литве воды еще на много лет хватит. Может немного уровень воды в озерах уменьшиться, но в целом в Литве воды хватит надолго", – сказал один житель Шяуляй.

"Вода принадлежит всем", – сказал другой.

"Берут воду из озера, там же нет счетчиков, как им считать? Придется всякие счетчики вводить, это дорого обойдется государству и людям. С фермерами понятно, где много поливают, значит, им много воды надо", – сказала одна женщина.

Напомним, что если воду будут брать из водоемов на своей земле, то платить за нее не придется.

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