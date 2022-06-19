Погода в воскресенье будет контрастной: в одних районах град, в других - жара до 30 градусов

ru.DELFI.lt

В воскресенье днем прогнозируют контрастную погоду. На севере страны будет облачно, а на юге прогнозируют солнечную погоду. Во многих районах пройдут дожди, местами - сильные. Кое-где прогнозируют грозы и град. Во время грозы скорость ветра достигнет 15-20 м/с. На севере будет 16-21, на юге страны – 22-27, в Друскининкае до 30 градусов тепла.