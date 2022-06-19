Экономисты согласны с мнением экс-президента: денег у государства станет меньше

На этой неделе экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что в ближайшее время в Литве и в других странах будет меньше поступлений в бюджеты. По ее словам, все планы, связанные с дополнительными средствами, антиинфляционными пакетами должны учитывать мировые тенденции замедления экономики и тот факт, что денег просто может и не быть.

Экономисты склонны согласиться с такими предупреждениями экс-президента.

Старший экономист компании INVL Asset Management Индре Гените–Пикчене утверждает, что с Грибаускайте тут не поспоришь, ведь уже сейчас видно, как меняется процентная ставка.

По ее словам, не успел Центробанк Европы изменить процентную ставку, как на это отреагировали торговцы гос. облигациями.

"Финансовые рынки стали интересоваться не только тем, какую прибыль дадут такие облигации, но и то, что за этими ценными бумагами скрывается. (...) Смогут ли страны вернуть долги", – сказала Гените-Пикчене.

Между тем экономист Марюс Дубниковас призвал учитывать повышение процентной ставки ЦБ Европы как средство для борьбы с потреблением и инфляцией. Он также критиковал предложения парламентской оппозиции, предложения которой поощряют потребление, а не ограничивают его.

"Все эти предложения о снижении НДС, акцизов, выделении денег - это ни что иное, как популизм и непонимание ситуации", – сказал экономист.

"На самом деле это разбазаривание денег может выйти боком, ведь мало того, что в будущем не будет денег на повышение пенсий и зарплат бюджетного сектора, но и придется думать о затягивании поясов, если в мире начнется рецессия, она придет и к нам, ведь мы - экспортирующая экономика", – прибавил Дубниковас.

Он считает, что эра низкой процентной ставки и роста доходов закончилась, начался новый цикл - процентная ставка будет расти, денег станет меньше.

"Когда читаешь, что предлагают, становится страшно, ведь, если к нам придет рецессия, надо понимать, что пострадают доходы бюджета, сбор налогов и, мало того, не будет полученных денег, будут только потраченные", – сказал экономист.

С ним согласна и экономист INVL Asset Management Гените-Пикчене, она раскритиковала предложения оппозиции в связи со снижением НДС.

Она считает, что стране надо вернуться к сбалансированному и даже избыточному бюджету. Экономист отметила, что до пандемии фискальная политика Литвы примерной, а после удалось справиться как с ростом долга, так и с развитием дефицита бюджета, но что касается перспективы, то тут надо думать о возвращении к фискальной дисциплине.

Напомним, что в минувший четверг оппозиция представила правящим резолюцию. Оппозиция требует на весенней сессии все внимание направить на решение экономических и финансовых вопросов, среди которых - снижение НДС на продукты питания и акцизы.

На этой неделе президент Даля Грибаускайте раскритиковала действия властей в вопросе решения экономических проблем как в Литве, так и во всем мире.

По ее словам, сейчас в планах правительства и политиков не отражено будущее ухудшение экономической ситуации в мире. По ее словам, сейчас все планы такие, какие были в условиях мира, роста и процветания, перемены не учитываются.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!