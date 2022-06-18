На рынке в Друскининкае появилась первая земляника, цены не радуют

В южной части Литвы земляника еще только цветет, а вот в Дзукии уже можно набрать спелых ягод. Однако цены на первую землянику на рынке покупателей не радуют.

Торговка рогами сказала, что сама она не рекомендует покупать ранние ягоды: "Я могла бы набрать у дороги, знаю, где есть ягоды, но не хочу травить людей – здесь ведь столько машин проезжает. А в лесу земляника еще цветет или только-только завязались ягоды. Лучше подождите, и сами собирайте с кустов".

На рынке в Друскининкае ягоды были у двоих торговцев. За стакан ягод мужчина просил 5 евро. Сколько стоит килограмм он не мог сказать, поскольку принес на рынок только самые первые ягоды, больше пока нет.

Женщина также просила 5 евро за стакан ягод, откуда ягоды, женщина не сказала. "Это еще только самые первые ягоды,поэтому и цена такая. Я не знаю, сколько они весят, килограммами пока никто не покупает", – заметила торговка.

Были люди, которые спрашивали о цене, но покупать не спешили.

"Не покупаю, приятно почувствовать запах земляники, но еще потерплю. Я пыталась посчитать, сколько стоил бы килограмм, получается цена выше самых дорогих экзотических фруктов. В прошлом году в такое время мы отдыхали у озера, недалеко от Друскининкай, там уже в это время почти все ягоды были красными. Тогда и наелись. И в этом году так поступим, только, наверное, после Ивана Купалы. А сейчас я на рынок за свежей картошкой пришла – она нужна к холодному борщу", – сказала Морта из Вильнюса, приехавшая на выходные с семьей в Друскининкай.

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