Сюрприз для потребителей: срок выбора поставщика продлили на неделю

Срок выбора независимого поставщика электроэнергии для бытовых потребителей второго этапа продлили на неделю, сообщает Минэнерго Литвы.

Они смогут сделать выбор до 26 июня 2022 года включительно. Все, кто не заключит договор до 26 числа, перейдут к гарантийному поставщику и будут платить на 25% дороже.

Решение еще не приняли 150 000 потребителей.

"Мы хотим защитить потребителей от дополнительных расходов, поэтому у жителей будет еще неделя на выбор. Надеемся, что за это время потребители проанализируют предложения и выберут наиболее подходящий для них вариант", – сказала вице-министр энергетики Инга Жилене.

Благодаря дополнительной неделе независимые поставщики электричества смогут справиться с потоком клиентов.

По данным ESO, до 14 ч. 18 июня независимого поставщика выбрали почти 80%, или 586 000 клиентов второго этапа либерализации. С 1 июля они будут получать электричество по ценам, зафиксированным в договорах. Клиенты, которые попадут к гарантийному поставщику, смогут подписать договор с независимым поставщиком в любое время.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!