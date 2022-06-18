Экономика стран Запада: тревожная ситуация из-за инфляции и борьбы с ней

Валовой продукт растет, биржи падают, нефть и газ дорожают, доллар крепнет, криптовалюты обвалились, ФРС и ЕЦБ поднимают ставки. DW проанализировала, к чему все это ведет.

Экономическая ситуация в ведущих странах Запада вызывает сейчас в деловых кругах парадоксальные, на первый взгляд, настроения. Все встревожены рекордной за многие десятилетия инфляцией - но, похоже, еще больше обеспокоены начинающейся решительной борьбой с ней. Повсюду слышны разговоры про надвигающуюся рецессию - однако статистика и прогнозы говорят о том, что экономика пока растет и, вроде бы, будет и дальше расти.

Так что же происходит? Дела ухудшаются или идут на поправку? В том-то и дело, что непонятно. А какую роль во всем этом играют Россия, война в Украине, санкции? Они явно обостряют ситуацию, но насколько бизнес обеспокоен именно этой частью проблемы? Обратимся к цифрам, фактам, новейшим прогнозам - и попытаемся разобраться.

Главная причина инфляции в ЕС - удорожание нефти и особенно газа

Для США, стран Евросоюза и других западных демократических государств главная экономическая проблема в данный момент - инфляция. В Соединенных Штатах она составила 8,6%, чего не было 40 лет, в еврозоне достигла невиданных 8,1%, в Германии подскочила до 7,9% - на самый высокий уровень почти за 50 лет, со времени нефтяного кризиса 1973/1974 годов.

Сегодня, как и полвека назад, главная причина удорожания всего и вся - скачок цен на энергоносители. Только если тогда в силу слабо развитого газового рынка инфляцию разгоняла только нефть, то сегодня это еще и газ. Тем более, что газ подорожал намного сильнее, чем нефть.

Ведь нынешние цены европейской нефти марки Brent в 120-125 долларов за баррель нельзя назвать беспрецедентными - они поднимались до этих отметок и в 2011, и в 2012 годах, а вплоть до середины 2014 держались на близком уровне в 110-115 долларов.

А вот цены на газ достигли не просто небывалых, а невообразимых ранее высот. Если в 2019-м до пандемии газ стоил на торговых площадках в Европе приблизительно 150-180 долларов за тысячу кубометров, а в кризисном 2020 его цена даже опускалась ниже 100 долларов, то в конце 2021-го и в начале 2022-го она взлетала до более чем 2000 долларов, а в последнее время составляла порядка 1000 долларов.

Такой ценовой шок не мог не сказаться на покупательной способности населения западных стран и на производственной деятельности предприятий. Еще осенью были сообщения, что некоторым компаниям, выпускающим, к примеру, удобрения или другую химическую продукцию, пришлось ограничить или даже приостановить производство.

В странах Запада продолжается экономический рост

ем не менее - и это очень важно для понимания ситуации - экономический рост в Евросоюзе и в большинстве других стран Запада хотя и замедлился, но продолжается. Иными словами, сокращения ВВП, спада, рецессии - короче, того, что обычно называют кризисом - пока не наблюдается. Во всяком случае, его не было по итогам 1-го квартала 2022, по которому уже имеется достаточно статистического материала.

Так, 14 июня Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подтвердила, что суммарный ВВП входящих в нее на пяти континентах 38 стран с западной моделью экономии и демократии вырос по итогам 1-го квартала на 0,3% по сравнению с предшествующим трехмесячным периодом. А ведь к этому моменту цены на энергоносители уже взлетели, широкомасштабная война России против Украины длилась уже больше месяца и страны ОЭСР уже ввели многочисленные санкции против РФ.

Правда, в США после сильного 4-го квартала 2021 в начале этого года ВВП сократился на 0,4%, а во Франции - на 0,2%. Но это, уточним, в краткосрочном плане, по сравнению с предыдущим кварталом. Если посмотреть на французский ВВП в годовом выражении, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то он увеличился на 4,5%. Это подтвердило 8 июня статистическое ведомство ЕС Eurostat.

По его данным, за первые три месяца этого года экономический рост составил в квартальном выражении 0,6% в еврозоне и 0,7% в целом в ЕС (в годовом соответственно 5,4% и 5,6%). Таким образом, в Евросоюзе экономика развивалась в начале года даже лучше, чем в среднем в странах ОЭСР, хотя война РФ и санкции против нее сказались на Европе куда больше, чем на других континентах.

Загадка второй половины 2022: продолжится рост ВВП или начнется рецессия

Но сейчас ключевой вопрос состоит в том, продолжился ли этот рост в заканчивающемся 2-м квартале - и какова будет динамика во втором полугодии. Брюно Ле Мэр, министр финансов Франции, 5 июня выразил уверенность, что вторая по величине экономика ЕС закончит весь нынешний год в плюсе. В Германии, крупнейшей экономике Европы, плюс по итогам года составит 2,1 % или 2,5%. С такими прогнозами выступили 15 июня соответственно Институт мировой экономики (IfW) в Киле и мюнхенский институт Ifo.

Мировому ВВП IfW предсказывает на этот год рост на 3%. Таким образом, если России, развязавшей широкомасштабную войну против Украины и попавшей из-за этого под беспрецедентные международные санкции, и самой Украине, ставшей жертвой агрессии, грозит в этом году очень сильный экономический спад, то глобальная экономика, согласно новейшим экспертным оценкам, продолжит замедлившийся, но все же вполне солидный рост.

Правда, эти прогнозы были подготовлены до того, как российская госкомпания "Газпром" 15-17 июня якобы из-за проблем с ремонтом оборудования фирмы Siemens Energy на 60% процентов снизила поставки газа по "Северному потоку - 1" в Германию, после чего прекратилась его дальнейшая прокачка во Францию, а снабжение Италии российским газом сократилось наполовину.

Пока невозможно предсказать, как долго продлится такая ситуация и к чему она приведет: к возобновлению прежних объемов прокачки или к полному прекращению поставок из России. Ранее, 31 мая, Центральный банк Италии предупреждал: если "Газпром" полностью перекроет трубу, то третьей по размерам экономике ЕС грозит рецессия.

Главная финансовая особенность лета 2022: конец эры сверхдешевых денег

Впрочем, рецессии обычно ведут к существенному падению спроса на энергоносители и нередко вызывают значительное снижение цен на них. Достаточно вспомнить обвальное падение котировок нефти и газа в 2020 году на фоне первых больших локдаунов из-за пандемии.

Но в данный момент экономики Запада все же продолжают достаточно сильно расти, и это осложняет - возвращаемся к основной проблеме развитых демократических стран - борьбу с инфляцией. Тем важнее сейчас такое традиционное средство сдерживания роста цен, как ужесточение центральными банками своей денежно-кредитной политики. Они делают это, прежде всего, путем повышения свой базовой ставки - того процента, под который предоставляют деньги коммерческим банкам. Тем самым они регулируют стоимость кредитов на рынке. Если использовать популярное в СМИ и соцсетях выражение, то центробанки сейчас "останавливают печатный станок" (точнее, замеляют его работу).

Так что главная финансово-политическая особенность лета-2022: в Америке и Европе заканчивается эпоха сверхдешевых денег - длительный период нулевых ставок и чрезвычайно выгодных кредитов. В США, где инфляция выше, чем в еврозоне, Федеральная резервная система (ФРС) еще в марте 2022 пошла на первое с 2018 года повышение ставки на 0,25 процентных пункта. В мае последовало увеличение процента уже на 0,5 п. п. - самое резкое за 22 года. А 15 июня ФРС подняла ставку сразу на 0,75 п. п., чего не делала с 1994 года. Столь быстрое и значительное наращивание "дозы" лекарства против инфляции свидетельствует о том, что болезнь оказалась очень упорной.

В тот же и на следующий день ставки подняли Банк Англии и Национальный банк Швейцарии. Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил, что нулевая ставка в еврозоне закончится в июле, а еще одно повышение последует в сентябре.

Падение на биржах и рост стоимости ипотеки

Казалось бы, деловые круги Запада должны с облегчением реагировать на начало столь решительной борьбы центробанков с инфляцией, но происходит обратное: на фондовых биржах Америки и Европы в июне стремительно падают курсы акций. Кажущийся парадокс объясняется, во-первых, тем, что многие акции были куплены в кредит по плавающей ставке, и теперь держатели ценных бумаг, долго гнавшие их курсы вверх, фиксируют прибыль, чтобы расплатиться с дорожающими долгами.

Вторая, более фундаментальная причина состоит в том, что сокращение денежной, кредитной массы, призванное замедлить рост цен, может вызвать слишком сильное торможение и обернуться сползанием экономики в рецессию.

В таком случае акционерным обществам грозит сокращение прибыли, поскольку предприятия ограничат приобретение нового промышленного оборудования, потребители - товаров длительного пользования, а желающим купить жилье могут оказаться не по карману новые условия ипотеки.

В Германии, к примеру, становится реальной угроза окончания бума жилищного строительства. Ведь еще в декабре 2021 здесь можно было получить десятилетний ипотечный кредит под 0,9% годовых, а сейчас он стоит уже свыше 3%, хотя ЕЦБ еще даже не начал повышать ставку, а только предупредил о своих намерениях. Но доходность десятилетних гособлигаций ФРГ, на которую ориентируется ипотечное кредитование, уже успела сильно вырасти.

Почему дорожает доллар и обвалился биткойн?

Что же касается укрепления курса доллара по отношению к евро, то оно началось еще в мае 2021, потому что уже тогда участники валютного рынка исходили из того, что в США процентные ставки начнут расти раньше и быстрее, чем в еврозоне. В результате считающиеся особо надежными американские гособлигации должны были стать куда более доходным инвестиционным инструментом, чем европейские. Поэтому и происходил переток средств из еврозоны в долларовое пространство.

Сильный доллар очень выгоден экспортерам из Германии и других стран ЕС, но он делает нефть еще более дорогой, поскольку за нее платят в валюте США, и частично ведет к удорожанию газа, хотя основная часть его поставок в ЕС оплачивается в евро.

С общей неуверенностью на биржах, заставляющей международных инвесторов осторожнее относиться к рискованным активам и чаще предпочитать вложения в надежные долларовые облигации с возросшей доходностью, во многом связан и обвал сильно взлетевших одно время курсов биткойна и других криптовалют. Некоторые уже говорят о лопнувшем или лопающемся пузыре с трудно предсказуемыми последствиями, поскольку неясно, сколько заемных денег было вложено в этот рынок и что будет с банками, если их клиенты не смогут гасить кредиты.

Что следует из всего перечисленного в этой статье? Из-за чрезвычайно высокой инфляции и необычно резкой смены денежно-кредитной политики экономики стран Запада оказались в ситуации ярко выраженной неопределенности, которая существенно усугубляется непредсказуемыми политико-экономическими последствиями российской войны против Украины. Разнонаправленные и противоречивые макроэкономические тенденции очень затрудняют прогнозирование.

Вывод для бизнеса и рядовых потребителей напрашивается сам собой: в такой ситуации следует особенно внимательно следить за развитием событий и проявлять повышенную осторожность при принятии решений о тратах, инвестициях, продажах, выборе или смене работы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!