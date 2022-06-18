Министр бороны Литвы: для сдерживания России нужно присутствие сил США в регионе

Для сдерживания России необходимо присутствие сил США в регионе, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после состоявшейся в пятницу встречи с секретарем по вопросам обороны США Ллойдом Остином.

"Мы рассматриваем постоянное присутствие сил США и НАТО в регионе как единственное эффективное средство сдерживания России. Мы надеемся, что текущая ротация сил США сохранится и в будущем. Увеличение сил НАТО на восточных окраинах блока не может заменить потребность в силах США", — передаются слова Анушаускаса в заявлении Министерства обороны.

Министры обороны стран Балтии Остин встретились в рамках встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. На встрече обсуждалась ситуация с безопасностью в регионе, развитие мощностей и долгосрочная адаптация НАТО.

Arvydas Anušauskas Foto: DELFI / Tomas Juodelis

"Как министр обороны Литвы я могу заверить вас, что мы готовы предоставить Соединенным Штатам всю необходимую поддержку со стороны принимающей страны и продолжать инвестировать в этом, чтобы создать условия для ротации США и ее преемственности", — сказал Анушаускас.

Он также обратил внимание на то, что быстрое укрепление американских войск было бы невозможно без развертывания интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны США, а также развертывания американской военной техники, боеприпасов и необходимых материально-технических средств в Балтийском регионе.

По словам министра, это очень важные элементы в обеспечении быстрого подкрепления и удержания войск США в возможных боевых действиях в регионе.

Министры обороны стран Балтии выразили общую позицию в отношении ожидаемых ими решений на саммите НАТО в Мадриде в конце июня, говорится в сообщении.

Государства рассчитывают значительно усилить присутствие Североатлантического союза на восточном крыле НАТО, включая повышение численности международных батальонов до подразделений размером с бригаду.

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