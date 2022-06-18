Ночь культуры в Вильнюсе: перформанс с участием Агне Ягелавичюте

В пятницу вечером на улицах Вильнюса проходили мероприятия Ночи культуры. Необычный перформанс устроила инфлюэнсер, стилист, художник Агне Ягелавичюте.

Перформанс назывался "Прямо в глаз". Перед его началом Ягелавичюте пояснила, что хочет сказать обществу.

"Каждый раз, открывая ноутбук, мы погружаемся в сюрреальный мир. В нем под фейковыми анкетами мы прячем свою идентичность, имя, свой уникальный опыт, историю. Под выдуманной синтетической личностью растворяется чувство ответственности, осознание реальной ситуации и часто – даже человечность. Вооружившись цифровым автоматом, мы разбрасываем слова направо и налево, не задумываясь, что они как пули попадают в реальных, живых людей. Мы безо всякой жалости навешиваем ярлыки, подчеркивая, что это - ничего страшного, просто мнение.

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Мы бросаемся понятиями "демократия" и "мое право" будто это дает право передавать другому свою экзистенциальную боль, не спрашивая хочет ли он этого. Мы изливаем свою желчь, прячась под выдуманными именами, а потом улыбаемся всем в лицо, вернувшись в самих себя. Но на деле возвращаемся ли мы когда-нибудь оттуда? В себя настоящего? Умеем ли мы говорить правду в глаза, даже, если она наносит боль? Что есть настоящая правда? Как в контексте цифровой какофонии мы понимаем, что такое настоящая правда, о которой нельзя молчать, и сколько смелости у нас осталось, чтобы обратить ее в реальность? Пришло время принять ответственность на себя", – сказано в описании перформанса.

Перформанс состоялся на ул. Аушрос Варту, 7.

В указанное место Ягелавичюте пришла в нижнем белье и села на тротуар. Рядом стояли несколько ведер с помидорами, которые в нее могли бросать все желающие. Когда Ягелавичюте заняла свое место, включили запись со злыми комментариями в ее адрес.

Собравшиеся не сразу осмелились бросать в нее помидоры, однако потом нашлись смельчаки.

Спустя какое-то время зрители заметили, что Ягелавичюте чувствует себя некомфортно, вероятно, ей стало холодно. Один из мужчин принес ей плед.

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