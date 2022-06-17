В выходные дни в торговых центрах Литвы будут собирать помощь для украинцев

ru.DELFI.lt

Благотворительный фонд "Безопасный приют в Литве" (Saugus prieglobstis LT) в выходные проведет акцию. В 9 торговых центрах Вильнюса, Каунаса и Клайпеды будут собирать продукты питания и гигиенические средства для украинских военных и голодающих жителей этой страны. Собранную помощь намереваются непосредственно нуждающимся передать через украинских волонтеров, которые возят продукты в Донецкую и Луганскую области, сообщает lrytas.lt.