Представители палангских предпринимателей: другие курорты с нашим не могут сравниться

В Литве растут цены буквально на все, по данным статистики, поднимутся цены и на отдых на литовском взморье, сообщает LNK.

Согласно прогнозам, отдых в Литве каждой семье обойдется в среднем на 200 евро дороже.

Глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что рост цен можно оценить в процентах.

"Цены выросли не больше чем на 10–15%. Мы считаем, что сначала инфляция была очень пугающей, бизнес смотрел, считал себестоимость и т.д. Я думаю, после этого удастся как-то снизить цены.

Учитывать надо и то, что открываются и другие страны, к нам могут приезжать туристы и из-за границы. Конечно, литовцы могут выбрать и другие курорты, не литовские, все это надо оценивать, значит, цены увеличатся где-то на 10%", – сказала она.

Собеседница заметила, что сказать, каким будет подорожание в евро, гораздо сложнее, все зависит от конкретного места.

"В Паланге очень широкий выбор. От современных вилл и коттеджей до 4-5-звездочных гостиниц. Все зависит от потребностей и ожиданий клиентов, их выбора", – сказала Валайтене.

Она рассказала и о ценах.

"Двухместный номер с завтраками стоит 75–85 евро. В июле-августе цены подскакивают, это пик. В это время они составляют 115–120 евро в сутки", – сказала Валайтене.

По ее слова, отдыхающие есть и в июне.

"Люди бронируют места, гостиницы заполняются. Конечно, мы зависим от погоды. Мы не можем этого скрывать, ситуация либо благоприятная, либо нет. Дети уже закончили учебу. Со второй недели июня бывает больше движения. После Ивана Купалы всегда вырастает число туристов. Мы делаем все, чтобы рассказывать о новинках. Открываются новые заведения общепита, проходят концерты. Сам город украшен новыми цветами и террасами", – сказала она.

По словам Валайтене, появляются и туристы из-за границы.

"В первую очередь это соседи, Латвия, Польша, конечно же, Германия, Франция. Еще рано решать, поскольку бронь могут отозвать, о фактах сможем говорить в конце июня, июле. Тогда можно будет сказать, сколько будет туристов из-за границы, но, думаю, 70–80% должны быть литовцы", – заметила она, напомнив, что туристы из Германии очень любят Нерингу.

"Мы стараемся вернуться к более жестким условиям, но чтобы гибкость была. Например, цена может быть ниже, но с условием, что клиент не сможет отказаться от брони. Или же он платит дороже, но за ним остается право отозвать бронь вплоть до последнего дня. Все в руках клиентов", – рассказала Валайтене.

Она заметила, что некоторые говорят, что в Литве дороже, чем в Греции или Турции.

"Не первый год так говорят, но мы не сравниваем себя с Турцией или Грецией. Литовское взморье есть литовское взморье. Другие курорты не могут с нами тягаться. Да, май был более благоприятным для отдыха за границей, но в июне, июле мы готовы наверстать свое. Столица лета - Паланга", – подытожила она.

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