Посол в Украине: россияне изменили тактику, Путин бросил все силы в одном направлении

Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас сказал в интервью Žinių radijas, что Украина не уступит свои территории России во имя мира. Он сказал, что были некоторые опасения в связи с визитом глав Италии, Франции и Германии в Украину, ждали, какую весть он принесет.

Сарапинас сейчас находится в Киеве. По его словам, ситуация в столице Украины меняется к лучшему.

"У меня была возможность наблюдать за процессом 4 месяца. Сейчас и сравнивать нечего – если взять то, что было 2 месяца, даже месяц назад, когда город находился в оцепенении. Сеййчс жизнь возвращаются, открываются магазины, кафе, даже культурная жизнь – недавно я получил приглашение в оперу. (…) Около ботанического сада в воскресенье негде было поставить машину, это хороший знак", – сказал посол.

По его словам, в столице Украины есть положительные моменты, но общая сиуация в стране сложная.

"То, что происходит на востоке, в Донбассе, сложно об этом говорить с каким-то оптимизмом. Россияне изменили свою тактику, отказались от одновременного захвата разных важных городов. Сейчас Путин бросил все силы в Донбасс. (…) Страшно, даже из Северодонецка делают второй Мариуполь. Там ситуация очень страшная", – сказал Сарапинас.

В Северодонецке было и почетное консульство Литвы, но сейчас это здание уже разрушено.

"Почетный консул сейчас находится в Киеве. Здесь есть еще такая связь с литовским акцентом", – сказал собеседник.

Представители Украины сказали, что Запад до сих пор передал им только 1/10 вооружения, которое у него просили для защиты страны.

Сарапинас сказал, что раньше эти цифры широко не озвучивали. "Украинская сторона назвала их, поскольку чувствует разочарование. Это правда. Единственный путь для Украины в выравнивании дисбаланса ресурсов и сил - это помощь Запада. Эта помощь очень нужна. Будем верить, что многое будет зависеть от того, какую помощь Запад, цивилизованный мир окажет Украине в будущем. До сих пор со всем серьезно опаздывали. И с количествами, и со сроками. Могло не быть того, что есть сейчас, если бы помощь была своевременной и в больших количествах", – сказал посол.

Он считает, что конвейер помощи Украине не должен останавливаться. "Ведь если мы не можем напрямую послать свои армии, то это основные меры – прямая военная помощь, которая в технологическом плане превосходила бы российское вооружение. Важны также финансовая и экономическая помощь. И этой помощи недостаточно", – рассказал Сарапинас.

Сарапинас сказал, что визита канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги ждали с беспокойством.

"И из-за обмена, и существовал тот итальянский план мирного договора. Общий фон был на самом деле лучше, чем надеялись, слава Богу. И заявления о статусе кандидата для Украины (...). Будем верить, что те страны, которые еще сомневаются, а такие пока есть, изменят свою позицию. Тем более приятно, что Украина своими дипломатическими средствами путешествует из страны в страну. Особенно в те, у которых еще есть какие-то сомнения, пытается убедить", – сказал посол.

По его убеждению, Украина не отдаст свои территории ради мира.

"Ответ однозначный - нет", – сказал посол Литвы в Украине.

По его словам, украинцы говорят не только об освобождении Донбасса, но и о Крыме.

"На Западе у некоторых это вызывает сомнения. Люди не поняли бы, если бы их руководители думали иначе. Страна не намерена идти ни на какие компромиссы", – считает посол.

Сарапинас считает, что Запад должен оказывать Украине больше помощи, тогда украинские войска смогут начать наступление.

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