В Литве продают меньше квартир, но цены по-прежнему растут

По данным индекса цен на квартиры в Литве Ober-Haus, в крупных городах (Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе) в мае 2022 года наблюдался рост в 1,7% (в апреле 2022 рост был 1,6%). Общий уровень цен в крупных городах Литвы за последние 12 месяцев вырос на 20,1% (в апреле 2022 г. - 21,4%), пишет lrytas.lt.

В мае 2022 г. в столице индекс увеличился на 1,5% и средняя цена квадратного метра достигла 2229 евро (+34 евро/м²). В Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе в мае рост составил соответственно 1,9%, 1,0%, 3,8% и 3,6%.

За год цены выросли во всех городах Литвы: в Вильнюсе – на 21,7%, Каунасе – на 21,3%, Клайпеде – 15,0%, Шяуляе – 18,6% и Паневежисе – 16,2%.

Несмотря на неопределенность в геополитической ситуации и экономической ситуации в стране, цены на квартиры в крупных городах Литвы росли и в апреле и в мае. Надо заметить, что цены росли даже на фоне сокращения числа сделок. Например, в Вильнюсе в мае 2022 г. было продано на 12% меньше квартир чем в апреле и на 39% меньше, чем в мае 2021 года. В Каунасе и Клайпеде разница была меньше. В Клайпеде количество сделок сократилось на 2%, а в Каунасе увеличилось на 1%. Однако за год число сделок сократилось и в Каунасе и в Клайпеде - соответственно на 27% и 21%.

Правда, не надо забывать, что в мае 2021 года фиксировали рекордные сделки, поэтому нынешнее снижение из контекста прошлых лет не особенно выбивается.

Рост цен при снижении числа сделок объясняется снижением предложения. Из-за роста цен на стройматериалы, нехватки рабочих многие компании заморозили начало новых проектов, поэтому предложение опустилось на рекордно низкий уровень. Некоторые компании приостанавливают и сами продажи. Все это приводит к росту цен.

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