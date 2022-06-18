Многоквартирные дома советской постройки придется сносить: эксперт рассказал, почему

В 2013 году мэры крупных городов Литвы стали говорить о том, о чем уже прежде сказали представители бизнеса – часть домов советской постройки не стоит модернизировать, их надо снести и построить новые. В то время это говорили в первую очередь об общежитиях и социальном жилье. Однако дальше разговоров дело не пошло.

Год назад – Вильнюсский муниципалитет, а сейчас и Министерство охраны окружающей среды стали говорить о поиске модели приведения в порядок советских кварталов: дома, находящиеся в очень плохом состоянии предлагают сносить, пишет lrytas.lt.

Независимый эксперт Чесловас Игнатавичюс не сомневается – в будущем некоторые дома советского периода придется снести. Люди хотят более качественное окружение, а создать его, оставив старые дома - невозможно.

На месте старых домов должны появиться новые, современные, только вопрос - где будут жить жители снесенных домов, пока будет идти строительство.

Эксперт считает, что этот процесс надо начать там, где старые дома стоят на дорогой земле.

Старых советских общежитий особенно много в Жирмунай, Новой Вильне, Науининкай, Вилкпеде. Эти сома, по словам Игнатавичюса, морально устарели, но их несущие конструкции не находятся в аварийном состоянии.

В Литве 70% жилья - панельные дома, построенные в 1960–1990 гг. Нередко говорят, что срок эксплуатации таких домов - 50 лет, но, по словам Игнатавичюса, это не так: в советских нормативах указано, что срок их эксплуатации - 100–125 лет. Срок эксплуатации кирпичных многоквартирных домов – 100 лет. Однако и по прошествии этого времени они не развалятся.

"Многое зависит от того, как присматривают за зданием. Что касается первых панельных домов - они неудобные: кухни маленькие, подъезды узкие, внешний вид дома неважный, фасады обшарпанные", – рассказал собеседник.

Нет никаких сомнений в том, что жители будут против сноса домов, в которых они живут.

Игнатавичюс сказал, что в советское время строители работали хорошо, никто намеренно не старался что-то плохо сделать. Сейчас, по его словам, дела обстоят куда хуже.

Президент Литовской ассоциации строителей Далюс Гедвилас считает, что большая часть старых домов должна быть снесена из-за моральной и технической изношенности.

"Настрой министерства в Однако надо создать механизм, чтобы человек, у которого есть старое жилье, согласился переехать в новое. Надо подготовить обдуманный план, чтобы люди с небольшими доходами, не могли тормозить процесс. Вероятно, без государственных субсидий тут не обойдешься" – сказал он.

В мае сообщалось, что министерство охраны окружающей среды намерено заказать исследование конверсии жилых кварталов в тех случаях, когда обновлять их не имеет смысла. Исследование подготовят независимые эксперты.

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