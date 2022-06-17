Семейный союз получил разрешение на недельный митинг у здания парламента

Вильнюсский муниципалитет выдал Литовскому семейному союзу разрешение на митинг у здания парламента с участием не более 3000 человек, сообщила представитель муниципалитета Айрида Дагене.

Она отметила, что организованные собрания согласованы на 20, 21, 22, 23, 27 и 28 июня 2022 г., они смогут проходить с 9 до 19 ч. По словам Дагене, разрешение выдано на проведение акций протеста на поляне у здания парламента между ул. А.Гоштауто и Гележинё Вилко.

Инициаторы акции отметили, что лозунг запланированного протеста – "Стоп бульдозеру правящих!" Инициаторы отмечают, что будут протестовать против предложенных правящими законов, которые, по их мнению, вносят разлад в общество. На странице Литовского семейного союза в фейсбуке отмечено, что во время акции протеста к собравшимся могут присоединиться и оппозиционные депутаты. Они с прошлой недели выдвинули похожие лозунги и критикуют правящих, бойкотируют заседания в парламенте.

В прошлом году на акцию протеста в мае Семейный марш собрал 10 000 человек. В этом году энтузиазма стало меньше. В середине мая этого года сторонники этой организации отметили День семьи на частной территории - в усадьбе сельского туризма. За минувший год эта организация провела ряд протестов против принимаемых властями решений и политики правящих.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!