Официально: "Евровидение" в следующем году в Украине проходить не будет

После того как украинская группа стала победителем песенного конкурса "Евровидение 2022", организаторы конкурса вместе с украинским общественным телевидением исследовали возможности проведения конкурса в Украине (он организовывал его там в 2017 и 2005 г.). К сожалению, выяснилось, что в Украине этот конкурс провести невозможно.

По традиции конкурс проводится в стране, группа или исполнитель которой победил в конкурсе. Учитывались разные факторы, включая обеспечение жизнеспособности мероприятия, безопасность всех заинтересованных сторон, включая общество.

С учетом того, что в Украине продолжается война, после победы украинских исполнителей провели тщательный анализ ситуации.

"Евровидение" - одно из самых сложных телемероприятий в мире, в нем участвуют множество исполнителей, тысячи зрителей, конкурс обслуживают тысячи людей, подготовка к конкурсу ведется 12 месяцев.

После проведения анализа совет "Евровидения" постановил, что, к сожалению, нынешняя ситуация в Украине такова, что невозможно гарантировать проведение конкурса и безопасность его участников и зрителей.

Поэтому, к сожалению всей команды этот конкурс в 2023 году в Украине не состоится.

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