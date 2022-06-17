Насколько серьезно нужно относиться к бредовым на первый взгляд идеям и проектам как отдельных российских депутатом, так и Госдумы России, как на них реагировать? Реальна ли угроза атаки России на Литву?
Тему обсуждаем с российским политологом Иваном Преображенским и литовским депутатом, консерватором Матасом Мальдейкисом.
Дмитрий Семенов – ведущий, Анжела Бубеляк – ведущая новостей.
Начало эфира в 13.00
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