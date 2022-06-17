Премьер Литвы: для смены уровня интоксикации мышления в России может понадобиться и 50 лет

Уровень интоксикации мышления в России очень опасен, а для его изменения может понадобиться и 50 лет, в четверг в интервью американской неправительственной организации Atlantic Council заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Недостаточно выпустить из тюрьмы Алексея Навального и других политических оппонентов. Полагаю, что уровень интоксикации мышления в России очень опасен. Полагаю, что необходимо где-то лет 50 другой пропаганды, широкой пропаганды - правды, которая может быть неудобной для народа России, чтобы мы могли изменить их сознание", - отметила премьер-министр на вопрос, какое будущее России она видит.

И. Шимоните на этом мероприятии должна была участвовать лично, однако из-за коронавируса ее поездка в США была отложена, поэтому она давала интервью дистанционно.

Премьер заявила, что лично она хотела бы, чтобы в России наконец-то была бы "приличная власть, приличные реформы и приличный уровень жизни".

"Когда спрашивают, заинтересованы ли мы в хороших отношениях с Россией, да, конечно. Если были бы схожие ценности, то был бы огромный потенциал не только для нашей страны, но и для всех стран региона, всех на земном шаре", - заявила она.

Премьер также считает, что с 1990-х годов народ независимой России сначала пытался узнать историю своей страны, связанную с И. Сталиным, Гулагом, но в конце концов прекратил ей интересоваться, так как "пытался двигаться в новых экономических условиях, и не было времени примириться с прошлым".

По мнению И. Шимоните, это была одна из самых больших ошибок страны. На вопрос, что можно сделать сейчас, премьер заявила, что делается то, что возможно в таких обстоятельствах: оказывается поддержка свободной прессе, политическим оппонентам, которых в регионе проживает немало.

В настоящее время отношения Запада и России находятся в нижней точке со времен Холодной войны. Такая ситуация сложилась из-за полномасштабного вторжения Кремля в соседнюю Украину с нарушением ряда международных обязательств.

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