Банк Swedbank выдал кредит в 50 млн евро группе компаний Girtekа

BNS ru.DELFI.lt

Girteka Logistics Foto: Organizatorių nuotr.

Банк Swedbank предоставил группе транспортных и логистических копаний Girteka кредит в 50 млн евро, который будет использован на финансирование оборотного капитала.

Финансовый директор группы Girteka Витянис Шукис заявил, что цель компании - быть среди десяти крупнейших логистических компаний Европы, предприятие постоянно обновляет свой автопарк. Весной банк Swedbank выдал кредит на 29 млн евро связанной с группой Girteka девелоперской компании Sirin Development, развивающей в вильнюсском районе Лиепкальнис проект складов. Girteka - крупнейшая компания в Европе с собственным автопарком, ежегодно перевозящая более 880 тыс. грузов, имеющая более 9 тыс. тягачей, работающих в Европе и скандинавских странах. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!