В НАТО договорились: часть бригады разместят в Литве, другую - в Германии

Страны НАТО договорилось о создании союзной бригады для Литвы, но окончательная формулировка будет оглашена на саммите альянса в Мадриде, заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас после встречи министров обороны блока в Брюсселе.

"Если раньше были фронтовые батальоны НАТО, то сейчас речь идет о развитии возможностей до уровня бригад. Это действительно большой шаг", — сказал BNS Анушаускас в четверг.

Однако он подчеркнул, что окончательная редакция будет готова до саммита НАТО в конце этого месяца.

По словам министра, часть возглавляемой Берлином бригады будет дислоцирована в Литве, а часть - в Германии.

Литва просит увеличить батальон союзников, дислоцированный в 2017 году, до подразделения размером с бригаду, мотивируя растущую угрозу со стороны России после ее вторжения в Украину.

"Бригада состоит из командного элемента, причисленных к ней батальонов и частей подкрепления, которые также можно назвать батальонами, таких как артиллерийский, противотанковой обороны и тому подобных, — пояснил Анушаускас. - Большая часть этих сил, включая танковый батальон и артиллерийские дивизионы, будет находиться в Литве. Остальные подразделения бригады будут в Германии и будут тренироваться в Литве".

По его словам, улучшая инфраструктуру, Литва будет стремиться к тому, чтобы в конечном счете "эти подразделения ротировались в Литве, количество бригад то тут, то там постоянно увеличивалось".

Министр сказал, что в переговорах по окончательной формулировке все еще есть разногласия, но "есть большая надежда, что договоренность будет достигнута до Мадрида".

"В любом случае мы все равно будем реализовывать с Германией то, что оговорено в коммюнике, все реализуем в такой степени", — сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц, посетивший Вильнюс на прошлой неделе, пообещал усилить дислоцированный в Литве международный батальон НАТО до бригадного подразделения, что он подтвердил в заявлении, подписанном вместе с лидером страны Гитанасом Науседой.

"Ожидания всегда больше"

Точный срок, когда бригада может быть полностью сформирована, он не назвал: "Этот процесс, он будет происходить постепенно".

На вопрос, удовлетворяют ли нынешние решения интересы Литвы, Анушаускас заявил, что "наши ожидания всегда выше, но давайте будем реалистами, потому что этот документ должен удовлетворять все страны".

"Мы делаем упор на суше, но также речь идет об усилении военно-морских сил в Балтийском регионе, создании военно-морского штаба, которое инициируется Германией, и размещении авиации в Европе. Есть много вещей, которые значительно усиливают обороноспособность", — сказал министр.

После того, как некоторые литовские политики упомянули о возможном вето на Стратегическую концепцию, если это не будет отвечать интересам страны, министр подчеркнул, что "вето никогда не решает всех проблемных вопросов".

"Это лишь инструмент для активизации переговоров, имеющий очень ясную цель, которой можно добиться. Если заранее знать, что страны не ответят и что важный для всех стран НАТО документ заляжет, я думаю, что каждый шаг должен быть взвешен", — пояснил он.

Анушаускас не стал комментировать возможные решения Канады и Великобритании об усилении сил в Латвии и Эстонии.

"Таких подробностей я не знаю. Я знаю, что страны говорят о том, как развивать свои силы, но потребности каждой страны также различны", — сказал министр обороны.

Окончательные решения об усилении сил и средств НАТО на востоке будут приниматься руководителями стран, которые встретятся позднее в июне в Мадриде и одобрят новую Стратегическую концепцию НАТО. В этом документе страны Балтии также просят четко обозначить российскую угрозу Североатлантическому союзу.

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